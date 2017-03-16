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警消「睡不安穩」 廠商送這個「陪睡」

2017-03-16  18:21

〔記者王捷／台南報導〕消防員24小時值勤，雖然深夜時可以睡覺，不過只要一通119報案，值勤人員就要在3分鐘內就要整裝到場，長期以來睡眠品質變差，10個人有9個人有淺眠問題，甚至要靠安眠藥調整作息，尤其北區、中西區的公園、中正分隊正在整修，白天補眠還會被施工吵醒，有床墊廠商看見消防隊員在0206賑災時的辛勞，今日就捐贈睡眠醫學舒壓床墊40張，讓兩個分隊的打火兄弟能睡得安穩。

知名的床枕領導品牌的經理說，該品牌的床墊與醫學合作，注重商品臨床實驗，可防止因睡眠品質不良所引起的健康障礙，他去年他看見警消在0206災難現場，窩在地上睡覺，之後又得知警消平時的出勤狀況，希望能給發揮社會責任，給長時間待命救護的消防隊員，在有限的休息時間中得到高優質的睡眠。

中正分隊長謝國豐說，這次企業捐贈，讓三個分隊的警消受惠，每個警消都有一張睡眠醫學紓壓床墊，舒壓床墊將配置在安南救護專責隊、公園消防分隊。

消防局指出，其實該企業不是第一次捐贈床墊，去年7月就捐贈26舒壓床墊給消防局後，今年再次捐贈40張，一張床墊市價約2萬多元。該床墊公司指出，40張床墊代表「適時」，希望能適時灌注一股愛的力量，用行動支持第一線消防員的辛苦付出。

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  • 消防分隊雖然不同警所，消防員晚上可以睡覺，但是只要接到一通電話，就要整裝出發，消防員的睡眠品質並不理想。（記者王捷攝）

    消防分隊雖然不同警所，消防員晚上可以睡覺，但是只要接到一通電話，就要整裝出發，消防員的睡眠品質並不理想。（記者王捷攝）

  • 有床墊公司為了讓消防員能在有限的休息時間睡得安穩，捐贈了40張紓壓床墊給消防局，讓三個分隊受惠。（記者王捷翻攝）

    有床墊公司為了讓消防員能在有限的休息時間睡得安穩，捐贈了40張紓壓床墊給消防局，讓三個分隊受惠。（記者王捷翻攝）

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