險撞民宅和路燈 醉漢寧罰9萬 堅不酒測
2017-03-16 18:24
〔記者陳賢義／台東報導〕台東李姓男子酒駕精神不濟，險自撞民宅和路燈，屋主驚聞急煞聲，奪門查看速報警，警方據報趕來，呆立在小貨車旁的李男儘管渾身酒臭，卻一再拒絕酒測，就算警方告知拒測將被裁處9萬元及相關罰責，同樣無動於衷，收下罰單快閃走人，眾警傻眼。
午覺正香甜，屋外卻傳來一陣刺耳的煞車聲，屋主阿雄（化名）嚇得從床舖上跳了起來，拔腿就往門外衝，看見1輛小貨車停在家門前，路面上還留有長長的煞車痕，差一點就撞上路燈，駕駛滿臉通紅的從車上跳下來，認為應該是酒駕報警處理。
大武警分局太麻里分駐所警員蔡大明、實習員張雅雯獲報前往，見李男站在白色小貨車旁精神恍惚，靠近時嗅聞渾身酒氣，詢問事發經過也無法清楚表達，只好帶返所，待李男稍作休息恢復幾分清醒，即告知要施以酒測，未料李男卻表明拒測，就算警方逐條說明拒測的4項權利，包括罰鍰9萬元、移置保管車輛、吊銷所有駕駛執照3年內不得考領、施以道路交通安全講習4個鐘頭，並全程錄音錄影，李男依然不為所動，收下罰單後步行離去。
大武警分局長鄭頴聰表示，酒後駕車不僅害人又害己，更會造成家庭的破碎，籲民若有宴飲必要可改搭計程車，或請家人協助載送，千萬不可心存僥倖造成遺憾終身。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 巡邏到一半進公廁 台中警員舉槍自盡
- 東海大7撞爆ALTIS真相曝光 雙方都遭起訴
- 老婦迷路獨走5公里 警助平安返家
- 哭哭！父砸千萬推子參選林口農會理事長卻落選
- 神明面前欲性侵弱智女 淫蟲性侵未遂遭重判7年
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 白沙屯昏迷警好轉了！廟方：媽祖割金身救人現神蹟
- 嗆「協你老母雞」 小編坦承出自對黨內高層的「憤怒」
- 經典賽》變髮圖強？ 波多黎各球員們各個「染金」
- 中國旅韓禁令生效 南韓各景點中客人間蒸發
- 房市冷拓商機 房仲鎖定加盟品牌店面租賃需求
- 醫病》缺牙不補 牙醫：後患無窮
- NBA》最崩潰垃圾話 柯瑞：球迷派兒子約我女兒
- 特偵組舊址改政院洗錢防制辦公室 林全今揭牌
- 經典賽》美國8下雙轟大逆轉 複賽旗開得勝（影音）
- 獨家》前副總統隨扈 赴中經商變共諜
- 經典賽》情蒐多重要？美國將安打變成再見雙殺（影音）
- 精機園區搶手 台中市府砸11億蓋標準廠房
- 買精品包抽中百萬賓士車 得主：像做夢一樣
- 獨家》葛萊美得主今演出 勞發署明才郵寄工作證
- 女孩用做愛付帳 俄東付款新趨勢
- 台股開盤上漲28.54點 報9768.85點
- 中研院院士轉中國籍 廖俊智︰資格不影響
- 最屌裝置藝術！ 店家竟在廁所裝這個...
- 讓她很敏感！ 林明禎小粉紅曝光
- 是誰半夜果園搞破壞？ 農民心惶惶
- 護照破損 台女控訴遭大馬關押35小時
- 向教育部長陳情 輔大學生衝立院教委會遭驅趕
- 宜鼎去年每股盈餘7.06元 居模組廠每股盈餘之冠
- 老屋重建條例初審過關 容積獎勵、房屋稅減半大放送
- 培訓新住民教學人員 新北免費開班授課
- 大學申請一階放榜 新北成績優異
- 經典賽》墨西哥烏龍淘汰 岡薩雷茲怒：以後不打了！
- 前隨扈涉共諜 呂秀蓮：現任者應引以為戒
- 台灣Pay結盟SONY 搶攻行動支付商機
- 溪陽國中招生 僱遊覽車載小學生參訪
- 大學個申入學 德光中學六冠王7人 南一中台大六冠王3人
- 曾傳王大陸脫柴就絕交 柯震東今同模式出走
- 日本女生搭電車不拉吊環 ！「上面有阿伯的油」
- 衝破「霾」伏 阿里山林鐵率先戴口罩
- 老外體驗台灣辦桌 他們覺得很驚訝...
- 禁航區飛無人機 可重罰150萬元
- 文大選出11名新董事 否認校名要去中國
- （影音）TWICE飲料代言齊穿短褲秀美腿 子瑜露腰甜笑超電人
- 今年不買禽流感疫苗 已編預算刪剩9千元
- 掏空幸福人壽127億 鄧文聰因病3.5億交保
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：險撞民宅和路燈 醉漢寧罰9萬 堅不酒測
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分