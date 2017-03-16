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險撞民宅和路燈 醉漢寧罰9萬 堅不酒測

2017-03-16  18:24

〔記者陳賢義／台東報導〕台東李姓男子酒駕精神不濟，險自撞民宅和路燈，屋主驚聞急煞聲，奪門查看速報警，警方據報趕來，呆立在小貨車旁的李男儘管渾身酒臭，卻一再拒絕酒測，就算警方告知拒測將被裁處9萬元及相關罰責，同樣無動於衷，收下罰單快閃走人，眾警傻眼。

午覺正香甜，屋外卻傳來一陣刺耳的煞車聲，屋主阿雄（化名）嚇得從床舖上跳了起來，拔腿就往門外衝，看見1輛小貨車停在家門前，路面上還留有長長的煞車痕，差一點就撞上路燈，駕駛滿臉通紅的從車上跳下來，認為應該是酒駕報警處理。

大武警分局太麻里分駐所警員蔡大明、實習員張雅雯獲報前往，見李男站在白色小貨車旁精神恍惚，靠近時嗅聞渾身酒氣，詢問事發經過也無法清楚表達，只好帶返所，待李男稍作休息恢復幾分清醒，即告知要施以酒測，未料李男卻表明拒測，就算警方逐條說明拒測的4項權利，包括罰鍰9萬元、移置保管車輛、吊銷所有駕駛執照3年內不得考領、施以道路交通安全講習4個鐘頭，並全程錄音錄影，李男依然不為所動，收下罰單後步行離去。

大武警分局長鄭頴聰表示，酒後駕車不僅害人又害己，更會造成家庭的破碎，籲民若有宴飲必要可改搭計程車，或請家人協助載送，千萬不可心存僥倖造成遺憾終身。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 酒駕險撞民宅和路燈，渾身酒氣的李男堅決拒絕警方施予酒測。（記者陳賢義翻攝）

    酒駕險撞民宅和路燈，渾身酒氣的李男堅決拒絕警方施予酒測。（記者陳賢義翻攝）

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