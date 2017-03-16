懷念老歌茶會 炒熱台日陶藝家雙個展

2017-03-16 18:15

〔記者張菁雅／台中報導〕當台灣陶遇到日本陶、當陶藝展結合老歌與茶會，將擦出什麼火花？「金重潤平&施繼堯陶藝雙個展」正在春稻藝術坊台中南屯總店展開。兩位陶藝家有同窗之誼，各自用備前燒和植物灰釉創作，呈現不同風格。主辦單位炒熱陶藝雙個展的人氣，18日持別在展場舉辦「懷念老歌」茶會。

長相帥氣，有日本陶藝界「金城武」之稱的金重潤平，家學淵源，祖父是日本國寶級大師金重陶陽，金重潤平從小耳濡目染，技法一脈相傳，他的備前燒承襲古法，作品敦厚樸實中帶有靈動的光華。

施繼堯則專長植物灰釉，他最近在配方和燒製下足功夫，變化出金彩玄曜、藍玄曜、百玄曜和黑玄曜等不同色澤與質感的作品，代表作「玄曜系列」正是這次個展的主角，其他作品還包括生活陶、茶陶以及陶板畫等。

「金重潤平&施繼堯陶藝雙個展」展期至5月15日，為了吸引更多人上門參觀，且正值春茶上市，主辦單位18日特別舉辦一場「懷念老歌」茶會，除了奉上好茶，並精選約20首4、5、6年級生耳熟能詳的國、台語老歌，現場以薩克斯風演奏，讓大家在茶香、樂聲中，細細欣賞陶藝之美。