跟男友吵架深山被丟包 遇到男警被療癒了

2017-03-16 17:53

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市一名20歲林姓女子，上週凌晨4時許，衣物單薄、眼神無助，獨自走進新店警分局石碇分駐所，警方了解後發現，原來林女原本開心與男友出遊，卻在過程中發生爭執，在石碇服務區上廁所時被男友丟包，還好遇上所內年輕暖警，開著巡邏車將送她返回住處。

由於凌晨時分，氣溫偏低，林女所有的外套、錢包及手機都還留在男友車上，穿著單薄衣物走進分駐所，所內警員徐煜翔、連育聖見狀即上前關心，並提供熱茶讓林女暖暖身子，並開著巡邏車將林女送返住處。

警察隨手之勞，讓林女相當感動，與男友和好後，前天由男友陪同回到石碇分駐所道謝，林女男友也頻向警方道歉，表示製造了麻煩，林女也說「當時真的非常徬徨，幸好有員警的熱心幫忙，警察真的是人民的保姆！」