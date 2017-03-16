| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
IMF巴黎辦事處傳信封爆炸 1人受傷 檢抗告成功 最高院撤銷鄧文聰3.5億交保裁定 SBL季後賽Live》簡浩空檔三分 璞園10分領先達欣
 首頁 > 社會

跟男友吵架深山被丟包 遇到男警被療癒了

2017-03-16  17:53

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市一名20歲林姓女子，上週凌晨4時許，衣物單薄、眼神無助，獨自走進新店警分局石碇分駐所，警方了解後發現，原來林女原本開心與男友出遊，卻在過程中發生爭執，在石碇服務區上廁所時被男友丟包，還好遇上所內年輕暖警，開著巡邏車將送她返回住處。

由於凌晨時分，氣溫偏低，林女所有的外套、錢包及手機都還留在男友車上，穿著單薄衣物走進分駐所，所內警員徐煜翔、連育聖見狀即上前關心，並提供熱茶讓林女暖暖身子，並開著巡邏車將林女送返住處。

警察隨手之勞，讓林女相當感動，與男友和好後，前天由男友陪同回到石碇分駐所道謝，林女男友也頻向警方道歉，表示製造了麻煩，林女也說「當時真的非常徬徨，幸好有員警的熱心幫忙，警察真的是人民的保姆！」

廣告
  • 林女（左）前天與男友一起到石碇分駐所向警方道謝。（記者陳薏云翻攝）

    林女（左）前天與男友一起到石碇分駐所向警方道謝。（記者陳薏云翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧西打醬燒肉
好營養✧地瓜麵疙瘩
電鍋菜✧黃金蒸鮮蝦
綿密紅豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：跟男友吵架深山被丟包 遇到男警被療癒了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月16日‧星期四‧丁酉年二月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.