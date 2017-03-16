跟男友吵架深山被丟包 遇到男警被療癒了
2017-03-16 17:53
〔記者陳薏云／新北報導〕新北市一名20歲林姓女子，上週凌晨4時許，衣物單薄、眼神無助，獨自走進新店警分局石碇分駐所，警方了解後發現，原來林女原本開心與男友出遊，卻在過程中發生爭執，在石碇服務區上廁所時被男友丟包，還好遇上所內年輕暖警，開著巡邏車將送她返回住處。
由於凌晨時分，氣溫偏低，林女所有的外套、錢包及手機都還留在男友車上，穿著單薄衣物走進分駐所，所內警員徐煜翔、連育聖見狀即上前關心，並提供熱茶讓林女暖暖身子，並開著巡邏車將林女送返住處。
警察隨手之勞，讓林女相當感動，與男友和好後，前天由男友陪同回到石碇分駐所道謝，林女男友也頻向警方道歉，表示製造了麻煩，林女也說「當時真的非常徬徨，幸好有員警的熱心幫忙，警察真的是人民的保姆！」
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 白沙屯昏迷警好轉了！廟方：媽祖割金身救人現神蹟
- 嗆「協你老母雞」 小編坦承出自對黨內高層的「憤怒」
- 經典賽》變髮圖強？ 波多黎各球員們各個「染金」
- 中國旅韓禁令生效 南韓各景點中客人間蒸發
- 房市冷拓商機 房仲鎖定加盟品牌店面租賃需求
- 醫病》缺牙不補 牙醫：後患無窮
- NBA》最崩潰垃圾話 柯瑞：球迷派兒子約我女兒
- 特偵組舊址改政院洗錢防制辦公室 林全今揭牌
- 經典賽》美國8下雙轟大逆轉 複賽旗開得勝（影音）
- 獨家》前副總統隨扈 赴中經商變共諜
- 經典賽》情蒐多重要？美國將安打變成再見雙殺（影音）
- 精機園區搶手 台中市府砸11億蓋標準廠房
- 買精品包抽中百萬賓士車 得主：像做夢一樣
- 獨家》葛萊美得主今演出 勞發署明才郵寄工作證
- 女孩用做愛付帳 俄東付款新趨勢
- 台股開盤上漲28.54點 報9768.85點
- 中研院院士轉中國籍 廖俊智︰資格不影響
- 最屌裝置藝術！ 店家竟在廁所裝這個...
- 讓她很敏感！ 林明禎小粉紅曝光
- 是誰半夜果園搞破壞？ 農民心惶惶
- 護照破損 台女控訴遭大馬關押35小時
- 向教育部長陳情 輔大學生衝立院教委會遭驅趕
- 宜鼎去年每股盈餘7.06元 居模組廠每股盈餘之冠
- 老屋重建條例初審過關 容積獎勵、房屋稅減半大放送
- 培訓新住民教學人員 新北免費開班授課
- 大學申請一階放榜 新北成績優異
- 經典賽》墨西哥烏龍淘汰 岡薩雷茲怒：以後不打了！
- 前隨扈涉共諜 呂秀蓮：現任者應引以為戒
- 台灣Pay結盟SONY 搶攻行動支付商機
- 溪陽國中招生 僱遊覽車載小學生參訪
- 大學個申入學 德光中學六冠王7人 南一中台大六冠王3人
- 曾傳王大陸脫柴就絕交 柯震東今同模式出走
- 日本女生搭電車不拉吊環 ！「上面有阿伯的油」
- 衝破「霾」伏 阿里山林鐵率先戴口罩
- 老外體驗台灣辦桌 他們覺得很驚訝...
- 禁航區飛無人機 可重罰150萬元
- 文大選出11名新董事 否認校名要去中國
- （影音）TWICE飲料代言齊穿短褲秀美腿 子瑜露腰甜笑超電人
- 今年不買禽流感疫苗 已編預算刪剩9千元
- 掏空幸福人壽127億 鄧文聰因病3.5億交保
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：跟男友吵架深山被丟包 遇到男警被療癒了
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分