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惡鄰砸電梯 被阻止還拿刀捅人

2017-03-16  18:21

〔即時新聞／綜合報導〕隔壁鄰居如果常常破壞公共設施，想必是所有住戶的夢魘。高雄有一名19歲的男子，疑似和媽媽要錢不成，再加上以前就常因情緒不穩，三不五時就「攻擊」電梯的紀錄，昨天下午竟拿滅火器狠砸電梯門，一名住在樓下的陳姓住戶聽到聲音後，因無法再忍受就跑去阻止，沒想到對方竟雙手持刀往他的腹部和手臂刺過去，幸好腹部那一刀刺中皮帶，否則後果難以設想。

綜合媒體報導，這名毀壞電梯門的男子才19歲，過去1年內大樓住戶因該男破壞大樓公物的而報警的次數竟高達40次。昨天這名被刺傷的陳姓住戶原本要出門購物，但發現電梯全部當掉，聽到樓上的19歲男子在砸電梯而發出的巨大撞擊聲，隨即上樓要去阻止，沒想到竟遭對方拿菜刀和長刀往自己身上刺過來，幸好腹部那一刀刺中皮帶，沒有造成嚴重的傷害。

陳姓住戶之後也向警方報案，要對這名19歲爆走男子提告殺人未遂，也在大樓發動連署，希望以「惡鄰條款」強制他搬家。

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  • 19歲男子因情緒不穩，常常破壞大樓公物，昨天他拿滅火器攻擊大樓電梯時遭鄰居阻止，竟然拿刀捅人。（圖擷自「爆料公社」臉書社團）

    19歲男子因情緒不穩，常常破壞大樓公物，昨天他拿滅火器攻擊大樓電梯時遭鄰居阻止，竟然拿刀捅人。（圖擷自「爆料公社」臉書社團）

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