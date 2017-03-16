熱褲女寒夜現身摩鐵 假稱馬伕老公被戳破

2017-03-16 17:31

〔記者吳仁捷／新北報導〕中國籍的卜姓女子今凌晨現身新北市一處摩鐵前，因冷天中只穿熱褲，引起入住的情侶注意報案，警方到場時，熱褲女還在櫃台徘徊，警方上前盤查時，卜女說要找「老公」，帶著警員到一旁窄巷找陳男，但陳男配偶欄另有其人，警方戳破卜女謊言，從車上找出「外送小姐」紙條，陳姓馬伕坦承載卜女性交易而吃上官司，卜女則辯稱她習慣稱朋友「親愛的」、「老公」。

樹林警分局逮捕陳姓馬伕，帶回28歲卜女偵訊，陳男供稱，卜女以自由行名義來台旅遊，卻被賣淫集團吸收，來台從事性交易，集團每天花3400元，找來陳姓馬伕載卜女上工，每次性交易收取5000元代價，集團則抽1000元叫客費。

樹林警方16日清晨獲報，到樹林中正路這間摩鐵查緝，發現卜女徘徊摩鐵櫃台前，警方上前詢問她時，卜女竟說要等「老公」，隨後打電話問老公在哪，說著說著引領員警到一旁窄巷，找到卜女所稱的「老公」，但警方一查，50歲陳姓男子已結婚，車上還有「外送小姐」紙條，上面印上叫小姐的電話與LINE帳號，戳破卜女謊言。

警方說，民眾報案指卜女在寒冷的凌晨僅穿著熱褲、短大衣現身摩鐵前，到場發現卜女還在現場，上前查獲疑似媒合性交易，卜女還帶警方找到馬伕陳男，陳男承認載卜女性交易，警方依妨害風化罪嫌，將陳男移送法辦。