不爽當兵同袍 押人上山痛毆

2017-03-16 17:17

〔記者王定傳／新北報導〕新北市蕭姓男子因不滿郭姓當兵同袍，常害他們被班長責罵，分配工作時，也常常沒做，夥同兩名劉姓男子等人，把郭押到五股觀音山，拿竹竿、掃把等物毆打、持BB槍射擊，郭男給1萬元才得以脫身，新北地院依剝奪他人行動自由罪判蕭男6月徒刑，兩名劉姓男子各4月徒刑，可上訴。

本案發生於前年9月7日晚間8時許，蕭男與兩名劉男等人，因不爽郭男當兵時的態度，共謀要教訓他，當晚先把他約出談判，見他落單後，強押入車，喝令交出手機，防止郭逃跑及對外求援，開到五股觀音山遊客中心附近。

蕭男及其他身分不詳3至4名男子，持竹竿、掃把柄毆打，甚至拿持BB槍射，導致郭男四肢多處挫傷及擦傷、軀幹擦傷及挫傷、臀部挫傷等傷害，郭男給了1萬元才得以脫身，隨後立即報警。

蕭、劉等人都否認犯行，蕭還說，郭男當兵時欠班長錢，且他覺得郭男常常害他們被班長罵，當兵分配工作，郭男也常常沒做，當時只是處理當兵時的糾紛，上山後只是互毆。不過，法官不採信，斥責他只因不滿郭男軍中行徑，就夥同劉男等人施暴，犯後否認犯行，因此判蕭6月徒刑、兩名劉男各4月徒刑。