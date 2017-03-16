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神明面前欲性侵弱智女 淫蟲性侵未遂遭重判7年

2017-03-16  17:12

〔記者林嘉東／基隆報導〕鍾姓派遣工人酒後，見一名身心障礙女子在宮內拜拜，竟在神明前，強脫女子內褲欲性侵，幸退休警員李東龍聞聲搭救，女子才免遭性侵。基隆地院今天審結，依對心智缺陷人犯強制性交罪，判他7年6月徒刑。

53歲鍾姓派遣工去年11月從新竹派來基隆市打臨工期間，某日下午4時許，酒後經過基隆市檺林宮時，見33歲身心障礙女子在宮內拜拜。

鍾見宮廟內只有該女子1人，竟起歹念，入內後，強拖女子到宮內樓梯旁，左手拉住女子，右手伸進女子裙子內，強脫女子內褲。被害女子不斷大喊救命，但內褲仍被鍾脫至膝蓋。

從警30年，退休後在基隆市孝四路檺林宮對面經營咖啡店的李東龍，聽到救命聲，趕緊上前抓住正準備逃脫的鍾男後報警。

基隆地檢署調查後聲押鍾男獲准，並依對心智缺陷人犯強制性交罪，法院今天審結依對心智缺陷人犯強制性交罪判他7年6月徒刑。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 鍾姓男子酒後亂性，在基隆市孝四路檺林宮三王府前欲性侵參拜女子，被退休警李東龍制伏。（資料照，記者林嘉東攝）

    鍾姓男子酒後亂性，在基隆市孝四路檺林宮三王府前欲性侵參拜女子，被退休警李東龍制伏。（資料照，記者林嘉東攝）

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