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不滿楊仁壽發言毀譽 李登輝辦公室：48小時內道歉
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「老揮啊」吃麵沒帶錢警解圍 兒子堅持付麵錢

2017-03-16  17:12

〔記者吳仁捷／新北報導〕林姓老翁到新北市土城一處麵攤吃麵後，發現身上沒帶錢，不斷向麵攤老闆道歉，仍不願離去，老闆求助警方，員警到場好意幫林翁付了30元麵錢，林翁被帶回警局後，警員從他身上的筆記本，找到林翁兒子，林翁兒子到場，堅持還錢給警員，感謝警員幫父親解圍。

「歹勢啦！我沒帶錢！」85歲林翁14日在土城區延吉街一處麵攤前，不斷向麵攤老闆道歉，老闆報警求助，土城警分局金城派出所2名警員到場，發現林翁失智，他說不出住處，身上也沒帶錢，只好不斷道歉。

警方安撫林翁後，讓他情緒穩定後，發現林翁身上的筆記本有他本名與地址、家中電話，警員聯絡上他兒子時，林翁兒子高興地趕到接回老父親；父子在警所團聚後，老翁告知兒子、警員，他只是肚子餓，才自己外出吃麵，不是真的要吃霸王餐啦，林翁兒子也堅持還錢給幫忙付麵錢的警員。

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  • 失智林翁（左）到麵店吃麵，因忘記帶錢被回警所，兒子趕到警所，堅持還錢給幫忙付錢的警員（右）。（記者吳仁捷翻攝）

    失智林翁（左）到麵店吃麵，因忘記帶錢被回警所，兒子趕到警所，堅持還錢給幫忙付錢的警員（右）。（記者吳仁捷翻攝）

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