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女子疑似要跳樓 中壢中平商圈公寓虛驚一場

2017-03-16  16:49

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區建國路、鄰近中平商圈的一棟7樓公寓，今天下午2點許，一名50歲莊姓女子突然站在7樓招牌旁疑似要跳樓，鄰近中壢警分局中壢派出所員警、消防局第二大隊中壢消防分隊獲報火速前往救護，消防人員到達現場立即架設氣墊，並升雲梯將莊女救下，所幸人員均安。

由於案發當時天空不停飄雨，加上莊女站在在7樓招牌旁情緒激動，消防隊員費了九牛二虎之力才把她拉住，並立刻送醫，圍觀民眾鬆了一口氣，並感佩消防人員為了救人、真是辛苦了，至於莊女跳樓原因另由警方調查中。

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  • 中壢中平商圈公寓驚傳跳樓，警、消即刻救援。（圖擷取自臉書《我是中壢人》）

    中壢中平商圈公寓驚傳跳樓，警、消即刻救援。（圖擷取自臉書《我是中壢人》）

  • 中壢中平商圈公寓驚傳跳樓，警、消即刻救援。（圖擷取自臉書《我是中壢人》）

    中壢中平商圈公寓驚傳跳樓，警、消即刻救援。（圖擷取自臉書《我是中壢人》）

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