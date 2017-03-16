越野奔逃5公里仍就擒 毒蟲嘆：遇到天敵

2017-03-16 17:01

〔記者許國楨／台中報導〕張姓毒蟲與藥頭交易毒品後，被警方盯上追捕，他自恃是在地人，路況熟、懂水性且體力佳，未料遇到體能更好的三鐵巡佐童榮智，就這樣一路跑到田野間小路，又躍入溝渠涉水逃竄，最後跑了5公里還是因體力不支束手就擒，直嘆真的遇到天敵。

電影「驚天動地60秒」劇情描述，一位技術高超的竊車賊，行竊時間最快紀錄60秒，且從未失手過；未料現實中54歲的張姓毒蟲為了逃避查緝，同樣要求藥頭務必在短短60秒內完成毒品交易，自以為神不知鬼不覺，殊不知仍被警方盯上。

台中市第六分局永福派出所巡佐童榮智、警員吳維哲，本月9日下午接獲線報，得知西屯區西林巷有毒蟲正在進行毒品交易趕往查緝時，發現張嫌早已完成交易，騎車準備回家，攔查時，張嫌唯恐身上的毒品及注射針筒被查到，心虛下加速逃逸亂竄。

張嫌一路沿著田野間小路躲避，自認自己是在地人路況熟，懂水性且體力佳，而警察身上扛著一身笨重裝備，見前方無路立即棄車躍入田野溝渠涉水逃逸，未料遇到三鐵巡佐童榮智緊追不捨，就這樣跑了5公里，從西屯區跑到大雅區秀山路後因體力不支，氣喘噓噓遭童員逮捕，

警方當場在張嫌身上起出海洛因毒品2包及注射針筒3隻，訊後全案依毒品罪嫌送辦，並繼續追查上游毒品來源。

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