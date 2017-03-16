千元偽鈔頻出現 中市第五市場攤商氣炸
2017-03-16 16:48
〔記者張菁雅／台中報導〕台中市第五市場多家攤商最近接連收到1000元偽鈔，光是昨天就有3家攤商受害，歹徒都利用客人多的時候上門買東西，攤商忙不過來，無暇檢查鈔票，而讓歹徒得逞。第五市場自治會今天起定時廣播提醒攤商注意，也呼籲其他市場提防。
近半個月來，第五市場至少有5家攤商碰到歹徒持1000元偽鈔購物，昨天更一連發生3起。某家小吃店有男顧客上門買了60元便當，拿出1000元鈔票付帳，老闆找不開，向隔壁2家攤商換錢，都沒有小鈔，對方表示要去別的地方把錢找開，卻沒有再回來了。
另2家攤商就沒那麼幸運，賣蔬菜的阿嬤說，1名年約50歲男子買了70元的青菜，當時還有另2名客人在場，她正在招呼這2名客人，男子就把1000元鈔票對折丟在攤位上，她急忙找錢給對方，沒有檢查鈔票，等發現是偽鈔，已經來不及，為了這件事，她昨晚氣到睡不著。而這名男子買了菜，接著還去向另一家攤商買了菜瓜布。
還有2家肉攤相繼收到1000元偽鈔，其中一家老闆娘刻意把偽鈔掛在攤位上，她說，持偽鈔的人是誰，她已經沒印象，只記得當時客人很多，沒時間檢查，等收攤時整理鈔票，才驚覺不對勁。
第五市場自治會會長李西東表示，歹徒通常利用生意忙的時候上門，有時候還會3、4人一組，刻意分散攤商注意力，其中1人再下手，因此從今天起，自治會透過廣播提醒攤商收錢時要有警覺性，尤其是客人多的時候；而歹徒會鎖定1處市場作案數次後，風聲傳出來就轉移陣地，因此也請所有做生意的人都要小心。
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