竹市辦馬雅文化講座 找「馬雅人」說故事
2017-03-16 16:25
〔記者蔡彰盛／竹市報導〕關於馬雅文化的神秘，無論是馬雅文明、預告世界毀滅的馬雅曆法、天文科技、或者馬雅人日常文化，馬雅文明話題在網路上總會引起廣大鄉民的討論。民進黨新竹市黨部將於24日星期五晚間7點邀請在PTT上受鄉民熱烈追隨的野生「馬雅人」，分享其與馬雅文化之間的故事。
民主進步黨新竹市黨部主委曾資程表示，許多人曾在不同管道上接觸過有關馬雅文化的資訊，如果想認識更多，不如來聽專家現場分享。這次邀請到主修歷史、擁有實地考古經驗的「馬雅人」來揭開這神秘的面紗，破除大家對馬雅族群的迷思，歡迎新竹市民朋友一同來認識「馬雅文化」。
民進黨市黨部執行長賴稟豐表示，民進黨是年輕的政黨，而新竹市是座年輕的城市。新竹市黨部希望能將多數人對黨部剛性的刻板印象，轉化成多元活動主題的開放空間。因此過去開始率全國之先，在新竹市黨部舉辦一系列「行動家聚落@新竹」講座活動，邀請各種領域年輕講者或網路紅人來到新竹市，暢談非政治性講座議題，廣受在地年輕族群好評。
賴稟豐說，講者「馬雅人」與新竹也有些淵源，「馬雅人」在服役時就在新竹的五峰國小服務，平時會與小朋友們分享馬雅的文化、知識，五峰國小的小朋友多半是泰雅族及賽夏族的孩子，當他們看到馬雅人民的生活照、圖騰等等，都驚嘆說跟他們生活某部分很相似。本次活動地點在民主進步黨新竹市黨部，入場時間為晚上6點半開始。
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