墜3樓深岩壁 女子獲救僅左膝挫傷
2017-03-16 16:08
〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三峽熊空山區日前才傳出登山者遭巨石壓斷雙腿，出動53名消防、義消與員警，及空勤總隊直昇機救人；但今天下午五寮尖獨立峰，再傳出一名陳姓女子從3樓高的峰壁墜落求助，消防員到場時，命大的陳女幸運地只有左膝挫傷，還婉拒消防員救援，一拐一拐走下山，也拒絕送醫。
新北市消防局今天中午12點46分許獲報，指稱三峽區五寮尖獨立峰，有名27歲陳姓女子從瘦稜岩壁滑落，墜落約3樓層，約9公尺深的岩壁，她求助119時告知消防員左膝蓋挫傷，但意識清醒，119隔空教她定位，確認相關位置，消防單位立即派遣12人上山救援。
消防員步行2小時後，下午2點46分接觸到陳姓女子，下午3點17分平安引導女子下山，女子告知沒有大礙，拒絕就醫。
新北市消防局重申，山雨期間，呼籲民眾避免上山，以免滑落或受困，發生不測。
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