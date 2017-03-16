「小黑」追「小燕子」300公里 破獲市價500萬安毒
2017-03-16 15:47
〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林地檢署結合刑事局中部打擊犯罪中心「小黑隊長」及虎尾警分局經過半年追查，從新北追到高雄，今天破獲以「小燕子」為名的販毒集團，將首腦劉嫌逮捕到案，查扣市價500萬的7公斤安毒。
偵辦販毒案時，綽號「小黑」的刑事警察局偵六大隊第三隊長葉明鐘發現毒品來源與一名北部綽號「小燕子」女子有關，循線掌握「小燕子」真實身分就是北部地區的女藥頭。
全案由雲林地檢署檢察官陳宜君指揮偵辦，經過半年多監控，昨天凌晨時機成熟，出動中打、雲林縣警察局虎尾分局、桃園市警察局楊梅分局、國道公路警察局第三大隊、高雄市警察局刑警大隊偵查第八隊、鼎金派出所及南投憲兵隊等單位，先在新北市土城區查獲「小燕子」的蔡姓女子、張男等2嫌到案，查扣2公斤第二級毒品安非他命、現金新臺幣43萬3千元等證物。
警方並連夜南下高雄，今天凌晨在左營區逮捕上游毒販劉嫌，並查扣5公斤安非他命，由於該批毒品純度高，市價至少五百萬元，檢警擴大追查毒品來源，訊後依違反毒品危害防制條例移送，警方從北到南追緝300公里，終將販毒集團一舉破獲，建立大功。
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