獨居男2度遇詐 新營農會櫃員機警報警阻匯

太子宮農會辦事處吳姓行員機警反應，警民合作攔阻詐騙，新營警分局長王森瑒今日前往頒發感謝狀。（圖由新營分局提供）

2017-03-16 15:29

〔記者王涵平／台南報導〕獨居的62歲養雞場退休工人月初才遭佯稱檢察官的男子詐騙58萬元，14日又接獲同樣手法詐騙電話，新營農會吳姓櫃員機警打電話報警，太宮所員警苦勸後，成功阻止男子匯款60萬元。

警方指出，該名獨居退休工人7日接獲自稱醫院櫃檯小姐電話表示有人持被害人的委託書到醫院代辦醫療補助申請，雖立即回稱未曾委託他人辦理任何申請。不久後有一名佯稱警官的人來電，表示有人持被害人的證件詐領保險金，因此要了解被害人的銀行資金進出情形，接著又陸續接到自稱檢察官的不明電話，因擔心有刑責問題，依照指示匯款58萬元到指定帳戶。

獨居退休工人14日又接獲佯稱檢察官的吳姓男子來電表示破獲一個詐騙集團，稱其疑似涉案，必須要監管帳戶，要求再匯款60萬元，隨即到太子宮農會辦事處要匯款，農會櫃員發覺有異，立即通知太宮派出所員警到場。

面對警方及行員勸說，被害人仍對詐騙集團說法深信不疑，堅持匯款，經勸說近1小時之久，被害人驚覺受騙，打消匯款念頭並向員警與農會人員再三致謝。

新營警分局長王森瑒今日前往太子宮農會辦事處頒發感謝狀，感謝吳姓行員機警反應，警民合作攔阻詐騙。

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