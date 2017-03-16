屢勸不聽 母親報警抓吸毒兒

2017-03-16 15:24

〔記者葉永騫／屏東報導〕31歲的丁姓男子吸毒後常惹事端，媽媽屢勸不聽，於是報警抓兒子，希望兒子能夠回頭是岸。

有傷害、殺人未遂等前科的丁姓男子，每次吸毒後就容易鬧事、打人，丁男的媽媽屢勸不聽，讓她相當傷心，前天又發現兒子在屏東市三山國王廟附近吸毒，媽媽決定報警抓兒子，屏東警方接獲通知立即趕到現場，但丁男已經離開現場，一會兒媽媽又打電話給警方，表明丁嫌又在衡陽街吸毒，警方到場後當場將丁嫌逮獲並起出坡璃球吸食器1支及安非他命1包，丁嫌見無法抵賴當場坦承毒品為其所有，而採驗尿液呈現陽性反性。

丁母對於兒子吸毒品的事一直無法接受，多次告誡兒子不要學壞，沒想到兒子講不聽還陷入毒品的控制，為了讓兒子能夠脫離毒品控制，她不惜報警抓兒子，希望兒子能夠回頭，不要再和毒品為伍了。

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