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電動刮鬍刀刮到流血？他要業者賠償

2017-03-16  15:15

〔記者王定傳／新北報導〕陳姓民眾日前買了一款電動刮鬍刀，卻把自己刮傷流血，他認為這款刮鬍刀令人失望，向業者求償2萬9000元；新北地院板橋簡易庭法官認為，陳無法證明自己傷勢，與刮鬍刀有何因果關係存在，且這款刮鬍刀有說明書提醒消費者使用方式，業者已盡相當注意義務，判陳男敗訴。

陳姓民眾提訴主張因刮鬍刀讓他受傷，求償2萬9000元；業者則主張，依對方提供的資料，只可以看到受傷結果及就醫後的醫療處置情形，無法證明受傷原因與刮鬍刀有關。

業者指出，刮鬍刀有設計外層網面，避免內層刀片直接接觸皮膚，並於使用說明書：「請勿施加過大力量，將外層網面加壓在嘴唇或臉上及其他部位。請勿在痘疤或受傷的皮膚上，直接使用外層網面。否則可能導致皮膚受傷」、「刀頭維持與肌膚垂直角度並上下移動）握住刮鬍刀並刮鬍子：將刮鬍刀輕輕按壓在臉上」已盡提醒義務。

法官也認為，陳所提證據，只能證明他有口腔撕裂傷（左上唇1公分、左下唇1公分），無法證明傷害與刮鬍刀間有何因果關係存在，且業者已提供說明書說明，盡提醒義務，判決敗訴。

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2017年3月16日‧星期四‧丁酉年二月十九日
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