司改國是》受刑人再犯率達83.9％ 梁永煌：教化諷刺

2017-03-16 15:12

〔記者錢利忠／台北報導〕司改國是會議第5組第2次會議今天召開，聚焦獄政人力及收容人超收等問題，此組召集人梁永煌會後表示，委員們參觀宜蘭監獄後，截至今年2月底為止，該監獄的受刑人再犯率是83.9%，為了建立安全的社會，應從提升監獄人權開始做起，藉此達到感化的功能，降低受刑人出獄後再犯的可能。

梁永煌會後表示，宜蘭監獄截至106年2月底，受刑人累犯加再犯率合計達83.9%，此數據形同監所教化功能等於零，只有約16%的受刑人受到教化，此為一大諷刺，委員們對此感到震驚。

梁永煌指出，曾服刑過的司改委員劉北元即在會中提及，受刑人要如廁上大號時，大哥會要求你不要上，因為時間不對，不能沖馬桶，試問這種待遇合理嗎？監所已剝奪受刑人的尊嚴，卻不把受刑人當成人，無論受刑人服刑多久，但如此對待受刑人，難以達到教化的目的，等其刑滿出獄後，還能再重新做人嗎？最後仍是由社會來共同承擔這個苦果。

司改委員劉北元在會中提及，受刑人要看醫生要排隊，牙齒痛看醫師要等4天，肚子痛要排隊3天，等到真的可以看醫師時，症狀已經減緩，但看了醫師後監所規定一定要按照規定服藥，但症狀已消除卻仍必須吃藥，此等獄中待遇對受刑人來說並不人道。

梁永煌說，先前發生英商林克穎酒駕撞死送報生案例，林克穎被判刑4年潛逃，卻向英國法院表示台灣的監獄不符合國際標準，不人道，結果其論點獲得英國法院批准，而無法將林克穎引渡回台受刑；此案例顯示，在國際標準上，台灣的監獄環境非常落後。

梁永煌表示，台灣強調人權立國，但關於受刑人的人權，監獄已剝奪受刑人的自由，但不包括剝奪受刑人的基本生活需求及人權，目前台灣監所環境對於受刑人而言，是非常沒有尊嚴，不僅通風很差、水電須管制，每名受刑人也只能分配到0.6坪的空間。

梁永煌說，監所夏天是沒冷氣、電扇，因為電被管制，一個小房間只有2至3坪，卻住了4人，夏天這麼熱的氣溫，實際訪視過監所環境後，會發現實在不符合人道待遇。

梁永煌指出，台灣民眾的觀念需要改變，監所環境要符合聯合國人權公約，符合現代化國家標準，未來不要再發生類似林克穎以台灣監獄不符合國際標準、不人道等理由，而無法將犯人引渡回台服刑的案例。