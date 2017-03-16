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十字路口設灌溉攔污井 車輛轉彎卡住

2017-03-16  15:38

〔記者張軒哲／台中報導〕十字路口設置灌溉溝攔污井，車禍頻傳！大甲區甲安重劃區有一處危險路口，農田水利會施設灌溉水路攔污井，因高出路面許多，導致道路轉彎處車道束縮，許多汽車因此刮傷，影響人車安全，市議員吳敏濟今日邀集相關單位會勘，農田水利會允諾改善。

大甲區德化里東西八路與南北四路路口，因甲安農地重劃後，農田水利會在路口設置一處灌溉水路攔污井，因高出地面22公分又無加蓋，造成6米車道路寬縮減不到3米，並扣除井寬1.3米，僅剩1.5米左右的車道，直行車輛必須橫跨對向車道，尤其南北四路要轉到東西八路（西側）轉彎時幾乎占用對方車道。德化里陳姓民眾說，深夜或陰雨天視線不佳時，此路口傳發生車禍。

吳敏濟說，多年來路口車禍頻傳，不熟路況的用路人還會將機車或汽車開進攔污井，地方不斷反應也與交通局會勘多次，交通局也表示此井嚴重影響行車安全，亟待改善，但始終得到農田水利會的答案都是無法變更或經費無著落。

農田水利會大甲工作站小組長柯坤銘表示，這座攔汙泥井已經做了二、三十年，做好以後車禍不斷。

台中市府水利局及農田水利會協調後，農田水利會同意市府水利局將攔污井往北側移動讓十字路口可以淨空，整個規劃設計到施工完工預計於兩個月內完成，可還給德化里民一條安全道路。

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  • 市議員吳敏濟指出攔污井影響車道通行。（記者張軒哲攝）

    市議員吳敏濟指出攔污井影響車道通行。（記者張軒哲攝）

  • 大甲區德化里東西八路與南北四路路口，因攔污井導致車禍頻傳。（記者張軒哲攝）

    大甲區德化里東西八路與南北四路路口，因攔污井導致車禍頻傳。（記者張軒哲攝）

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