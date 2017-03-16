抗議土地變造登記 都更原住戶欲引爆瓦斯自焚
2017-03-16 15:02
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〔記者徐聖倫／新北報導〕不滿都更開瓦斯！今中午，新北市三重區大同南路「丙區」都更遭到最後一位原住戶女子許素華以激烈手段抗議，她在屋內反鎖揚言開瓦斯引氣爆欲玉石俱焚，警消獲報到場，趕緊拉起水線警戒，所幸在對峙3小時後警消破門將許素華扶出屋外，化解這場都更驚魂。
民國92年起，新北市三重區推動公辦都更「舊屋換新屋」，將大同南路分「甲、乙、丙」3單元，翌年由樺福建設執行都更，但94年7月樺福建設未將都更計畫在限期內送交新北市府核定，同年轉委由亞青建設購得該地，但亞青建設卻鼓吹居民連署放棄公辦都更。
在亞青建設操作下，公辦都更變為自辦，然亞青建設又將該地賣給圓富建設，造成該地原住戶喪失土地所有權，多數住戶成了「變相違建戶」，建商、住戶雙方對簿公堂，賠償金遲遲談不攏，官司纏訟數餘年。
許女為三重大同南路「丙區」更新單元最後一位為原住戶，她抗議市府不願釐清土地盜賣、偽造文書變更登記等事證，市府執行官到場強制執行拆屋還地，且「甲區」目前仍在拆屋還地告訴中，而民事法院卻只看土地登記，不願正視被變造登記的事實，今上午她才採取激烈手段抗議，所幸危機順利解除。
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