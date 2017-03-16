花蓮漁會選舉驚傳百萬固樁 檢調大動作約談
2017-03-16 14:47
［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮區漁會基層選舉18日登場，花蓮地檢署選前接獲疑似賄選線報，昨日大動作約談漁會代表及理、監事候選人等十餘人，雖訊後請回，但傳聞候選人砸出百萬「固樁」的賄選風聲，已引起檢調高度重視，將密切監控後續選情發展。
漁會選舉競爭激烈，自年後「賄聲賄影」傳聞不斷，漁民代表行情疑似已喊到一票5000元，導致今年代表及理事參選人數突破往年紀錄，會員代表候選人共計40人，登記參選理事、監事候選人也各有18人、8人，另3人則有意爭取理事長一職，呈現參選爆炸狀況。
距離新任理事長選舉及遴聘總幹事作業僅剩不到20天，選戰正式進入白熱化階段，獲前總幹事王鐙億全力相挺的漁會現任秘書李凱明，雖暫居1人獨自候聘總幹事優勢，但外界仍認為選情變數多，要獲得5席理事同意遴聘不容易，必須力抗來勢洶洶現任理事長的「簡派」人馬。
花蓮地檢署因接獲漁會選舉疑似賄選線報，選前特地組成專案小組偵辦，經蒐證後認為簡姓理事參選人確有賄選嫌疑，昨日大陣仗展開搜索，約談包括漁會理、監事候選人4名、 代表候選人5人及相關涉嫌人，總計十餘名。
檢調指出，線報稱花蓮區漁會簡姓理事參選人，為求順利當選，涉嫌透過林姓樁腳先後交付賄款給理、監事及代表參選人，經搜索樁腳居所及展開約談後，十多人目前已暫時請回，由於賄選傳聞不斷，將全面展開選舉查察工作。
今年花蓮區漁會會員投票人數共有3906人，會員代表登記參選人數原計44人，經資格審查後，將有40人爭取27席次，預計於18日舉行基層改選、28日進行理、監事選舉；4月6日則會選出新任理事長及常務監事，並同時進行總幹事遴聘作業。
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