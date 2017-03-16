涉漢微科內線交易案 上櫃公司董座張元賓300萬交保
台北地檢署偵辦荷商艾司摩爾（ASML）購併股后漢微科涉內線交易案。圖為台北地檢署。（資料照，記者黃欣柏攝）
〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦荷商艾司摩爾（ASML）購併股后漢微科涉內線交易案，日前約談有「外資圈第一美女」稱號的瑞士信貸台灣區總經理邱慧平，訊後依違反證券交易法，諭令邱500萬元交保；本週一再約談前商總理事長張平沼之子、富喬工業及愛地雅2家上櫃公司的董事長張元賓，訊後同樣依涉犯證交法內線交易罪，諭令張300萬元交保。
據悉，張元賓坦承在併購前，曾向妻子蘇姵萱借帳戶購買漢微科股票，之所以會買是因自己分析研判值得投資，並未涉及內線交易；此外，他也不認識邱慧平及其夫婿許耀仁，但檢方對其供詞存疑，訊後諭令張300萬元交保。
檢方調查，瑞士信貸台灣區總經理邱慧平，去年拿下荷商艾司摩爾購併股后漢微科、日月光與矽品合組控股公司等2大委託案，檢方接獲檢舉指邱涉在購併漢微科案重大訊息公布前，透過丈夫、母親等親友人頭內線交易，不法獲利2100萬元，日前訊後依違反證交法諭令邱500萬元，交保並限制出境、出海及住居。
同案被告還包括邱慧平丈夫許耀仁，600萬元交保；曾與名模洪曉蕾傳緋聞的股市聞人「日盛小史」史金生，關鍵時間買進漢微科股票，也被諭令300萬元交保；疑似人頭的被告蘇姵萱200萬元交保；許母羅麗珠、被告彭健豪、林耿民等3人，各100萬元交保；被告謝志強以及所有獲交保被告，均被限制出境、出海及住居。
相關被告日前應訊時，均否認涉及內線交易等不法，邱慧平、許耀仁夫婦未受訪，史金生辦保離開時，對媒體否認內線交易，自嘲表示：「那怎麼辦呢？剛好就買到了啊」，堅稱不認識其他被告，選股是憑觀察技術線圖的經驗。
檢方查出，許耀仁家族經營貿易事業，許掛名玄門藝術股份有限公司董事長，母親羅麗珠掛名玄門董事並兼任源弘企業有限公司負責人，家族事業旗下的玄門藝術中心曾是台北天母一帶知名地標。
檢方調查，邱慧平名下無買進漢微科股票，本人也否認洩漏購併案細節，但去年6月16日重大訊息公布前，許耀仁卻在5月24日至6月15日間，陸續透過人頭布局漢微科股票，並在購併案消息曝光後，先賣一部分股票，之後再將未出脫的股票讓ASML溢價收購，粗估許耀仁及其母等人的不法獲利約2100萬元。
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