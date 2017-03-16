外勞騎兩輪飆國道 紅斑馬火速攔截
2017-03-16 14:39
外勞誤信導航騎兩輪飆國道，紅斑馬火速攔截。（記者李容萍翻攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕國道公路警察局第一公路警察大隊13日下午接獲用路人報案，在國道1號南向61公里五楊高架道中壢轉接道處，有1名男子在路肩騎電動自行車，經大隊調閱國道即時影像追蹤，發現該男子從國道1號中壢轉接道槽化線直接橫跨2車道至外側路肩準備騎上五楊高架道，過程驚險。
巡邏車於5分鐘內迅速趕到現場，發現男子在外側路肩騎乘電動自行車一路往南，經攔查並阻止男子騎上五楊高架道，同時將巡邏車停靠後方保護男子安全。
警方調查，男子為25歲越南籍黎姓外勞，騎乘電動自行車，原本想從中壢到桃園市區，因不熟悉路況，依手機導航指引而不小心誤上國道，員警研判黎姓外勞應該是從內壢交流道誤上國道，共騎了4公里，經通知高公局特約拖吊車將人車載運下中壢交流道，巡邏車於後方全程護送，並電話通知外勞公司人員帶回，同時依道路交通管理處罰條例開罰3000至6000元。
國道警察提醒，北部地區交流道因鄰近都會區，容易有誤上高速公路情況，呼籲民眾騎乘機車應注意道路標誌、標線，以免發生誤上國道的危險狀況，如不小心誤上國道，應立即停靠路肩撥打1968或110求援。
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