| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

老農被騙交帳戶 警飛車保680萬元積蓄

2017-03-16  14:27

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮壽豐鄉吳姓老農昨接獲詐騙集團電話，指稱因涉洗錢案，將金融存摺、提款卡及密碼等資料交給歹徒，吉安警分局志學派出所獲報後，立即飛車帶著老農前往農會及郵局辦理專案止付，雖已被盜領10萬元，但仍順利保住老農680多萬元的積蓄。

吉安警方指出，昨日中午12時左右，年約65歲吳姓老農接獲詐騙集團來電，對方謊稱是某地檢署檢察官，佯稱老農因涉及1起洗錢案件，必須立刻代保管名下所有的金融存摺等資料，樸實的老農當下慌了手腳，一時忘了查證便依約前往交付。雙方約在公用電話前碰面，詐騙集團得手密碼等資料後離去，還再三交待老農必須保密不得張揚，尤其千萬不可向警方報案，如果影響案件的偵辦進度，那後果只能自負。

吳姓老農愈想愈不對勁，心想既然自己若真是涉及洗錢案，豈有不能讓警察知情的道理，於是決定馬上前往志學派出所。所長潘更生聽完後，馬上抓著老農上車飛奔到開戶農會及郵局，立即辦理緊急止付動作，當農會告訴老農已經被領走10萬元了，不過剩餘款項因為即時辦理止付，所以全部保住，老農嚇的一直頻跟員警致謝說：「遇到貴人，保住一生務農積蓄」。

吉安警分局指出，目前已調閱相關路口監視器全力偵辦，呼籲民眾任何司法或行政機關絕對不會私下聯繫當事人，並要求監管任何資料。民眾如遇有任何疑似詐騙電話，均可立即撥打110或165反詐騙專線電話檢舉或詢問，千萬不要輕易付款以免受騙上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

廣告
  • 花蓮縣吳姓老農在接獲詐騙集團電話，一時不察將金融存摺、提款卡及密碼等資料，在一處公用電話交付給詐騙集團。（圖由警方提供）

    花蓮縣吳姓老農在接獲詐騙集團電話，一時不察將金融存摺、提款卡及密碼等資料，在一處公用電話交付給詐騙集團。（圖由警方提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧西打醬燒肉
好營養✧地瓜麵疙瘩
電鍋菜✧黃金蒸鮮蝦
綿密紅豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：老農被騙交帳戶 警飛車保680萬元積蓄


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月16日‧星期四‧丁酉年二月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.