老農被騙交帳戶 警飛車保680萬元積蓄

2017-03-16 14:27

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮壽豐鄉吳姓老農昨接獲詐騙集團電話，指稱因涉洗錢案，將金融存摺、提款卡及密碼等資料交給歹徒，吉安警分局志學派出所獲報後，立即飛車帶著老農前往農會及郵局辦理專案止付，雖已被盜領10萬元，但仍順利保住老農680多萬元的積蓄。

吉安警方指出，昨日中午12時左右，年約65歲吳姓老農接獲詐騙集團來電，對方謊稱是某地檢署檢察官，佯稱老農因涉及1起洗錢案件，必須立刻代保管名下所有的金融存摺等資料，樸實的老農當下慌了手腳，一時忘了查證便依約前往交付。雙方約在公用電話前碰面，詐騙集團得手密碼等資料後離去，還再三交待老農必須保密不得張揚，尤其千萬不可向警方報案，如果影響案件的偵辦進度，那後果只能自負。

吳姓老農愈想愈不對勁，心想既然自己若真是涉及洗錢案，豈有不能讓警察知情的道理，於是決定馬上前往志學派出所。所長潘更生聽完後，馬上抓著老農上車飛奔到開戶農會及郵局，立即辦理緊急止付動作，當農會告訴老農已經被領走10萬元了，不過剩餘款項因為即時辦理止付，所以全部保住，老農嚇的一直頻跟員警致謝說：「遇到貴人，保住一生務農積蓄」。

吉安警分局指出，目前已調閱相關路口監視器全力偵辦，呼籲民眾任何司法或行政機關絕對不會私下聯繫當事人，並要求監管任何資料。民眾如遇有任何疑似詐騙電話，均可立即撥打110或165反詐騙專線電話檢舉或詢問，千萬不要輕易付款以免受騙上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆