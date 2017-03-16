雙方沒互撞還是要負責 婦肇事逃逸需入監
2017-03-16 14:15
［記者楊政郡／台中報導］59歲王姓婦人騎輕型機車，經向上路突然左轉大英街，未禮讓直行車，讓蘇姓機車騎士緊急煞車，不慎自摔受傷，王女認為兩車未碰撞，隨即加速即離去，台中地院依肇事逃逸判1年2月，傷害罪又判3月，必須入監服刑。
判決書指出，王姓婦人104年12月18日下午2時許，騎輕型機車經向上路準備左轉大英街，未禮讓直行車，從對向車陣中一部小客車及計程車之間就突然竄出，穿過路口左轉，慢車道的蘇姓機車騎士緊急煞車，不慎自摔受傷。
婦人喊冤說她沒有撞到蘇男的機車，她也打方向燈，她騎過去之後蘇男才跌倒，是蘇男騎太快才自摔，否認犯行。
法官調閱路口監視器，發現事發當時，王婦騎機車要左轉，見對向一輛休旅車左轉後，未禮讓跟在休旅車後方的小客車和計程車，即貿然左拐從小客車和計程車之間穿過路口，當時蘇姓騎士騎在計程車右後方，見王婦機車突然從前方竄出，立刻緊急煞車，結果機車向前翻轉180度，蘇男和友人均摔倒，造成臉部多處撕裂傷、牙齒脫落、腹部、雙膝挫傷等傷害。
有監視器拍下王婦左轉後，有停車並轉頭查看蘇男方向，但雙方沒擦撞，也自認沒有責任隨即騎機車離去。
法官認為，王婦未禮讓對向直行車貿然左轉，又明知有人被她嚇到摔車，竟未給予適當協助，依肇事逃逸罪判她1年2月徒刑，傷害罪判3個月，得易科罰金，全案仍可上訴。
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