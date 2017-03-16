| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
林口農會爆賄選疑雲 檢調約談70人
 首頁 > 社會

搭吊車攻堅高空豪宅 警瓦解詐欺機房逮8人

特警搭吊車高空攻堅豪宅，刑事局瓦解詐欺機房逮8人。（記者黃良傑翻攝）

2017-03-16  13:55

〔記者黃良傑／高雄報導〕趙姓男子遠赴日本拜師學藝從事詐欺工作，返台在南部開班授課並重操舊業，自行招幕7名機手籌組電信詐欺機房，刑事局南打中心得知訊息，由保大特警搭吊車高空攻堅瓦解詐欺機房，逮捕趙男等8名詐欺集團成員。

刑事局會同高市警方報請台南檢方偵辦，埋伏台南市東區透天豪宅，動員60名警力破窗攻堅，控制豪宅內6男2女共8名機手，包括主嫌趙姓男子（36歲）。

警方指出，該詐欺集團犯罪手法，先利用機房內的電腦網路平台自動撥號系統，對中國不特定人的電話進行群呼，誆稱郵件尚未領取為幌子，若要查詢便依語音指示回撥，轉接至該詐欺機房。

再由假冒郵政局人員告知個人資料外洩遭盜辦信用卡，並套取對方之姓名等資料抄寫後，再將電話及抄寫資料轉由第二線電話接聽員，由電話接聽員假冒公安人員，向對方誆稱要製作報案筆錄並確認對方帳戶餘額，再由第三線電話接聽員假冒金融監管局的主任，向對方誆稱需要先提交金錢接受調查，估計詐欺集團自今年2月開始營運迄今，已詐騙得手人民幣40多萬元。

特警搭吊車高空攻堅豪宅，刑事局瓦解詐欺機房逮8人。（記者黃良傑翻攝）

特警搭吊車高空攻堅豪宅，刑事局瓦解詐欺機房逮8人。（記者黃良傑翻攝）

特警搭吊車高空攻堅豪宅，刑事局瓦解詐欺機房逮8人。（記者黃良傑翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吊車 攻堅 詐欺 詐欺機房
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧西打醬燒肉
好營養✧地瓜麵疙瘩
電鍋菜✧黃金蒸鮮蝦
綿密紅豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：搭吊車攻堅高空豪宅 警瓦解詐欺機房逮8人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月16日‧星期四‧丁酉年二月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.