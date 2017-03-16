搭吊車攻堅高空豪宅 警瓦解詐欺機房逮8人
2017-03-16 13:55
特警搭吊車高空攻堅豪宅，刑事局瓦解詐欺機房逮8人。（記者黃良傑翻攝）
〔記者黃良傑／高雄報導〕趙姓男子遠赴日本拜師學藝從事詐欺工作，返台在南部開班授課並重操舊業，自行招幕7名機手籌組電信詐欺機房，刑事局南打中心得知訊息，由保大特警搭吊車高空攻堅瓦解詐欺機房，逮捕趙男等8名詐欺集團成員。
刑事局會同高市警方報請台南檢方偵辦，埋伏台南市東區透天豪宅，動員60名警力破窗攻堅，控制豪宅內6男2女共8名機手，包括主嫌趙姓男子（36歲）。
警方指出，該詐欺集團犯罪手法，先利用機房內的電腦網路平台自動撥號系統，對中國不特定人的電話進行群呼，誆稱郵件尚未領取為幌子，若要查詢便依語音指示回撥，轉接至該詐欺機房。
再由假冒郵政局人員告知個人資料外洩遭盜辦信用卡，並套取對方之姓名等資料抄寫後，再將電話及抄寫資料轉由第二線電話接聽員，由電話接聽員假冒公安人員，向對方誆稱要製作報案筆錄並確認對方帳戶餘額，再由第三線電話接聽員假冒金融監管局的主任，向對方誆稱需要先提交金錢接受調查，估計詐欺集團自今年2月開始營運迄今，已詐騙得手人民幣40多萬元。
特警搭吊車高空攻堅豪宅，刑事局瓦解詐欺機房逮8人。（記者黃良傑翻攝）
特警搭吊車高空攻堅豪宅，刑事局瓦解詐欺機房逮8人。（記者黃良傑翻攝）
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