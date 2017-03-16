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假結婚真詐騙 警破獲億元外配地下匯兌

2017-03-16  13:53

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名陳姓男子去年底到警局報案指稱，自己遇到結婚詐騙，被騙走170萬，警方循線追查發現，以陳氏兄弟為首的詐騙集團，都是透過地下匯兌首腦陳俊德將詐騙所得匯出國外。而陳某則召聘一批中國籍配偶，負責接線處理匯兌事務。警方見時機成熟，昨日一舉破獲該集團，將陳男等人帶回偵辦，訊後依洗錢防制、銀行法等罪移送法辦。

基隆市警刑大偵四隊去年接獲一名35歲陳姓男子報案指出，透過百度結識一名楊姓妙齡女子，以結婚為前提交往，但為了籌措結婚基金，要拿錢出來投資運彩博弈，陸續支出170萬元後，楊女就斷了聯繫，才知道被騙。警方循線偵查，逮到陳氏兄弟將兩人移送法辦，檢察官向法院聲請羈押獲准。

偵四隊發現，陳氏兄弟是透過台北一家地下匯兌公司將詐騙所得轉出，多次前往蒐證、埋伏，昨日見時機成熟，進入該匯兌公司，將首腦陳俊德及5名負責處理匯兌業務的中國籍配偶帶回偵訊。

警方調查，陳男得知中國籍配偶來台工作較為不易，透過熟識的友人，找來一群想要打工貼補家用的中國籍女子，負責聯繫中國方面的匯兌公司及匯兌相關事務，每天可領一千元台幣；而該地下匯兌公司頗具規模，一年下來匯兌金額高達上億元，單日最高匯兌金額高達數百萬元，陳男則從中抽取高額匯兌價差。

警方昨扣回新台幣、日幣、人民幣及英鎊等待匯現鈔，合計超過400萬元。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 警方在現場查扣超過200萬的現鈔。（記者吳昇儒翻攝）

    警方在現場查扣超過200萬的現鈔。（記者吳昇儒翻攝）

  • 警方將地下匯兌集團首腦陳男依違反洗錢防制法、銀行法移送法辦（記者吳昇儒攝）

    警方將地下匯兌集團首腦陳男依違反洗錢防制法、銀行法移送法辦（記者吳昇儒攝）

  • 警方將連繫用的手機及點鈔機等證物，扣回調查。（記者吳昇儒翻攝）

    警方將連繫用的手機及點鈔機等證物，扣回調查。（記者吳昇儒翻攝）

  • 警方訊後將協助地下匯兌的中國籍配偶移送法辦。（記者吳昇儒攝）

    警方訊後將協助地下匯兌的中國籍配偶移送法辦。（記者吳昇儒攝）

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