北市永春都更案拆屋挨告 都發局長林洲民不起訴
〔記者謝君臨／台北報導〕台北市永春都更案延宕16年，去年7月建商森業營造「突襲」拆除唯一的不同意戶王家房屋，引發強拆爭議，屋主王東凱與承租人都更聯盟理事長彭龍三因而控告森業營造負責人黃呈琮、台北市都發局長林洲民涉毀損、侵入住宅、強制等罪；台北地檢署調查後，認定拆除依法有據，將黃、林不起訴。
檢方調查，森業公司於民國102年1月30日，向台北市都發局聲請就包括王家土地在內的26筆土地，提起永春都更案，都發局於104年1月29日核定實施；位於忠孝東路、松山路口的永春都更案，歷經變更設計、重新設計，已延宕16年，社區130戶中，原有4戶不願搬遷，直到最後只剩下王家一戶。
王東凱與彭龍三認為，北市府當初沒依照聽證程序進行都更審議，提起行政訴訟，想撤銷北市府核發給森業公司的權利變更計畫、施業計畫以及建築執照的原處分，全案於去年6月1日台北高等行政法院判決撤銷原處分，市府已提起上訴，並稱根據《行政訴訟法》、《都市更新條例》規定，訴訟不影響更新案進行。
去年7月2日上午7時許，森業公司「突襲」拆除最後一戶王家建物，約1小時就夷為平地；王家因多年前已搬離，拆除時屋內並沒有人；對此，王東凱表示，北市府已敗訴，代表此都更案已撤銷、無效，「他沒有權力拆我的房子，我也沒有權力要給他拆，我也沒有答應。」表示將會提告。
處分書指出，王東凱、彭龍三等人指控，黃呈琮、林洲民明知行政處分已撤銷，在未判決確定前，建物仍屬王家所有，都發局也曾於去年6月4日召開專案小組會議，表示尚未達成共識，呼籲森業公司應與王家溝通，但森業卻出動大型機具強拆，毀損建物、財物共58萬5千元，林洲民則委由員警到場協同辦理，拆除後還在土地上以鐵皮搭設圍籬，涉犯毀損、侵入住宅、強制等罪。
北檢傳喚黃呈琮、林洲民出庭，黃稱是根據都更計畫案及拆除執照執行拆除，有合法拆除權源，北高行雖撤銷原處分，但並非確定判決，所有行政處分在未經法院確定判決撤銷前仍屬有效。林則由辯護人表示，本件是由森業公司拆除，非都發局代拆，都發局也未申請警力配合拆除作業。
檢察官調查後，依據行政訴訟法第116條第1項規定「原處分或決定之執行，除法律另有規定外，不因提起行政訟訴而停止」，且北高行亦撤銷告訴人停止執行之聲請，認定黃呈琮未涉刑責，更難論林洲民有毀損等犯行，此外，拆除當天警方是因民眾報案到場，並無接獲公務機關請求協助，足認黃、林並未涉罪嫌，將2人不起訴。
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標題：北市永春都更案拆屋挨告 都發局長林洲民不起訴
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