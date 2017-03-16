加油站員工借款 遭地下錢莊逼盜取顧客信用卡號
2017-03-16 13:33
〔記者劉慶侯／台北報導〕以男子彭省偉為首的地下錢莊，除壓榨借款人成為詐欺集團車手外，一旦發現借貸人為加油站職員，還涉嫌威逼對方伺機複製加油顧客的信用卡號，再交由他們大肆進行盜刷，台北市刑警大隊今日宣布偵破彭省偉犯罪集團，逮獲彭嫌等共7名犯嫌。
警方表示，彭嫌犯罪集團分工細膩，除以簡訊、臉書發送不特定對象外，並以貼票放款，影印身分證作為擔保、簽立本票及借據，每借貸10萬元，7天計為一期，收取1萬元利息（月息約48分）重利，從中牟利。
倘若有借款人跳票或無法還款，便派人進行恐嚇、暴力討債；其中還強逼在加油站工作的借款人，抄錄加油客戶信用卡卡號及認證碼，供他們在知名網路團購網站盜刷3C商品，買空賣空轉售牟利。
北市刑大偵三隊日前接獲多名被害人報稱信用卡被複製，並在網路遭盜刷。警方清查時意外發現在北部地區地下錢莊，利用借款人為加油站員工，在加油站工作之便，抄錄前往加油的顧客信用卡卡號及認證碼，如被害人不從，錢莊成員即以言詞恐嚇，恫嚇被害人償還借款。
警方經數月跟監埋伏，掌握對方據點及作息時間，兵分多路前往執行拘搜，共查獲主嫌彭嫌等7人，查扣賓士汽車、筆電、手機、借款契約書、客戶資料、教戰守則、被害人存款簿、金融卡及信用卡、混合型毒品、大麻1包、安非他命等證物，詢問後依涉嫌恐嚇取財、重利、詐欺、毒品等罪嫌，移送新北地檢署偵辦，並持續擴大清查相關被害人。
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