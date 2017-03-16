小狗亂過馬路害騎士摔傷 飼主被罰13萬多元
2017-03-16 13:18
〔記者林嘉東／基隆報導〕王姓運將替老母照顧小狗，未料，小狗過馬路時，害閃避不及的騎士摔傷。運將在刑事部分已被依過失傷害罪判拘役10天，得易科罰金 1萬元；民事部分，還要再賠騎士12萬2331元。
判決指出，沈姓婦人2年前10月間上午7點，騎車沿新北市瑞芳區三爪子坑路往瑞芳國中方向。
沈婦騎經王姓運將家前，住處路旁洗計程車的姓運將養的小狗，正要穿越馬路返家，被路過的沈姓女騎士撞個正著，害沈婦摔車，致肱骨粉碎性骨折。
沈婦不滿王未看顧好小狗，任由小狗任意穿越馬路，害她摔車受傷，怒告王過失傷害罪。
檢警調查後，依過失傷害罪嫌起訴王。
法院審理時，王解釋，小狗是媽媽養的，因家母行動不便，才由他替小狗洗澡，還稱是沈小姐騎車自摔，與他養的小狗無關。
法院認為，沈婦摔車原因與王家養的狗有因果關係，王未善盡監管之責，任由小狗在道路上行走，明顯有過失，依過失傷害罪判處拘役10天，得易科罰金 1萬元。
民事部分，沈婦另起訴向王求償醫療、精神慰撫金等損失共26萬4662元。
法院認為，王未看顧好豢養的小狗，害沈婦摔車受傷，雖有過失，但沈婦也未注意前車狀況，應各負一半過失責任，判王要賠沈婦12萬2331元。
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