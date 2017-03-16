| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
林口農會爆賄選疑雲 檢調約談70人
 首頁 > 社會

小狗亂過馬路害騎士摔傷 飼主被罰13萬多元

2017-03-16  13:18

〔記者林嘉東／基隆報導〕王姓運將替老母照顧小狗，未料，小狗過馬路時，害閃避不及的騎士摔傷。運將在刑事部分已被依過失傷害罪判拘役10天，得易科罰金 1萬元；民事部分，還要再賠騎士12萬2331元。

判決指出，沈姓婦人2年前10月間上午7點，騎車沿新北市瑞芳區三爪子坑路往瑞芳國中方向。

沈婦騎經王姓運將家前，住處路旁洗計程車的姓運將養的小狗，正要穿越馬路返家，被路過的沈姓女騎士撞個正著，害沈婦摔車，致肱骨粉碎性骨折。

沈婦不滿王未看顧好小狗，任由小狗任意穿越馬路，害她摔車受傷，怒告王過失傷害罪。

檢警調查後，依過失傷害罪嫌起訴王。

法院審理時，王解釋，小狗是媽媽養的，因家母行動不便，才由他替小狗洗澡，還稱是沈小姐騎車自摔，與他養的小狗無關。

法院認為，沈婦摔車原因與王家養的狗有因果關係，王未善盡監管之責，任由小狗在道路上行走，明顯有過失，依過失傷害罪判處拘役10天，得易科罰金 1萬元。

民事部分，沈婦另起訴向王求償醫療、精神慰撫金等損失共26萬4662元。

法院認為，王未看顧好豢養的小狗，害沈婦摔車受傷，雖有過失，但沈婦也未注意前車狀況，應各負一半過失責任，判王要賠沈婦12萬2331元。

廣告
  • 小狗亂過馬路，害騎士摔傷，判罰 13多萬元。（資料照，記者湯世名翻攝）

    小狗亂過馬路，害騎士摔傷，判罰 13多萬元。（資料照，記者湯世名翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 小狗 摔傷
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧西打醬燒肉
好營養✧地瓜麵疙瘩
電鍋菜✧黃金蒸鮮蝦
綿密紅豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：小狗亂過馬路害騎士摔傷 飼主被罰13萬多元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月16日‧星期四‧丁酉年二月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.