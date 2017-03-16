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「生病太痛苦」 離家老翁陳屍草叢內

2017-03-16  13:13

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市84歲鄭姓男子，長期罹患攝護腺癌，病痛不已，日前曾向親友提及不願再受到病痛的折磨，有輕生意圖。前天下午鄭男騎腳踏車出門後就沒再返家，家屬報案後，警方在永和福和橋下發現鄭男屍體。

鄭男兒子向警方表示，父親每天都會出門散步，前天騎著腳踏車出門，獨自一人到了福和橋河堤外，接著就失蹤，警方調閱監視器，確認鄭男獨自一人騎車進入福和橋堤外，並無其他相關事證，另鄭男身上無外傷，財務也未遭竊，初判應為久病厭世，詳細死因仍待釐清。

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  • 鄭姓老翁出門後未返家，被發現陳屍在草叢內。（記者陳薏云翻攝）

    鄭姓老翁出門後未返家，被發現陳屍在草叢內。（記者陳薏云翻攝）

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