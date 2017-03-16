這個警察超會跑！毒犯跑輸認栽

2017-03-16 12:45

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東潮州分局中山路派出所有1個超會跑的警員，23歲的簡孝賢，100公尺跑出12秒成績，不僅在學校時期就以飛毛腿著稱，11日晚間與毒犯在巷弄中追逐，簡孝賢飛快追上一把抓住毒犯，讓毒犯不得不認栽，今天受訪時，簡孝賢展現跑百米的速度，並表示自己只是做應該做的事。

有毒品前科的吳姓嫌犯，因為騎機車未戴安全帽，被正在執行巡邏勤務的警員簡孝賢、陳子吉遇到，但吳嫌立即迴轉騎機車逃逸，簡孝賢騎車追進巷弄後，吳嫌竟棄車開始拔腿就跑，但簡孝賢也立即衝出去，追了約100公尺後，一把抓住吳嫌，吳嫌氣喘噓噓一度無法回復警員問話。

被譽為「飛毛腿」的簡孝賢，是屏東瑪家鄉排灣族人，從警察專科學校31期畢業，在校內、外跑步比賽常名列前茅，簡孝賢說，他當下也沒有想太多，就是做一個警察應該要做的事情而已。

吳嫌在被逮捕後直說「他真的跑太快了！」，警方隨後進行盤查，並在吳嫌身上搜出1包海洛因毒品，訊後依毒品危害防制條例移送。

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