行車糾紛撞人揮刀砍頭部 兇嫌竟這樣辯白...

2017-03-16 12:42

〔記者黃良傑／高雄報導〕有毒品前科的廖姓男子，偷自小客車與綽號「小主」友人開BMW同遊，行經高雄鼓山區翠華路口與蔡姓機車騎士發生行車糾紛，互有口角，廖男自覺遭對方辱罵，由BMW撞倒被害人，廖男還持刀下車將蔡男砍成重傷，高雄地院審結依殺人未遂等罪，判決廖男7年10個月徒刑。

判決書指出，廖男於104年底先在前鎮區偷自小客車，再於鳳山區偷車牌懸掛，去年元旦與綽號「小主」洪姓友人駕駛的BMW同遊，2車行經鼓山區翠華路上與蔡姓騎有行車糾紛，廖男拿出開山刀追擊，友人小主也加入追逐逼車，廖男的車在青海陸橋上擋住被害人去路，蔡男只好棄車逃跑。

「小主」竟自後衝撞被害人致腿部受傷變形，癱坐於陸橋上無法行動，廖男見機不可失，下車朝被害人頭部揮砍3刀，蔡男情急下以左手撐地、右手臂護頭頸，直到有路人經過時，2人才揚長而去，廖男落網、「小主」在逃，警方在博愛四路派出所旁尋獲廖男犯案的自小客車。

被告被依殺人未遂罪起訴，但他否認朝被害人頭部揮砍，還辯稱沒持刀砍對方的頭部，反而是蔡男欲奪刀時，手揮上來才遭刀割刺受傷，但這樣的辯詞無法說服法官，今天被法官重判7年10個月，仍可上訴。