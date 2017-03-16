反司法濫權行動聯盟成立 彭百顯、蔡仁堅坦言對司改沒信心
〔記者鄭鴻達／台北報導〕曾遭捲入龍潭購地案、聯電案、台南運河整治案及廉政建設行動專案等的前行政官員、地方首長，組成「反司法濫權行動聯盟」，以自身案例呼籲政府正視檢察官濫權問題，其中新竹市前市長蔡仁堅、南投縣前縣長彭百顯，更坦言因自身經歷，仍對司法改革、轉型正義不具信心。
律師黃帝穎表示，馬英九之所以會被起訴，就是因前檢察總長黃世銘涉及違反偵查不公開的洩密，最後竟能順利退休、月領17.6萬元，宣示為政治服務可獲善終，呼籲政府建立檢察官淘汰機制，對黃世銘等指標性案例檢討，並推動修正《法官法》，檢討檢察官制度。
台南市前市長張燦鍙指出，他的台南運河整治案、既成道路土地徵收案中都被判無罪定讞，但其中兩名汙點證人被檢察官誘導做偽證，最後沒被追究責任，對於違反偵查不公開問題，光運河案尚未起訴前，就已被媒體報導36次。
教授彭光輝表示，交通部前部長、妻子郭瑤琪當年被控收受茶葉罐中的美元而被起訴，他們先不知所以然地被搜索兩次，且偵訊過程中被洩漏消息給媒體，檢察官更銷毀南仁湖集團負責人李清波的兒子李宗賢第一次筆錄，讓證詞前後不一，違背無罪推定等多項原則。
科學工業園區管理局前局長李界木指出，他被捲入龍潭購地案並服刑兩年，就是因檢方不當羈押取供、違反無罪推定、草率辦案及羅織罪名，特偵組除隨時監聽並指揮辦案，還洩漏案情給媒體，且至今未歸還他多數的扣押物，偵辦此案的五名法官也與郭瑤琪案法官相同，都是政治打手。
國防部前部長蔡明憲控訴馬英九利用司法做政治鬥爭，表示馬當年實施「廉政建設行動專案」，宣示「先毋縱，後毋枉」，大規模搜查所有扁政府時期晉升的將領涉嫌買官、賣官，最後皆查無不法，許多將官因不甘名譽受損提早退伍，「這不是政治清算，什麼才是政治清算？」
彭百顯坦言，之所以對轉型正義「不具信心」，是因其被捲入的九二一重建工程弊案，檢調竟以一紙公文羅織罪名，更欠缺專業，以偏見誤解來起訴，還官官相護、做不實指控，只為不被追究關說責任。
蔡仁堅表示，基於他於聯電案經驗及對政治的觀察，他對政府目前推動的司改「不具信心」，要改革司法體系很難，領導者要有很大魄力及高瞻遠矚。蔡仁堅回憶，當年他被起訴時新聞刊頭板，一審判無罪卻僅刊在地方版，儘管如此，最後也已達成政治目的。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 巡邏到一半進公廁 台中警員舉槍自盡
- 東海大7撞爆ALTIS真相曝光 雙方都遭起訴
- 更一審判10年半 葉世文律師：不排除上訴
- 楊梅區農會選舉涉賄 檢調搜索4當選人、1落選人
- 女大生泣訴 郭修延對著她脫褲露下體...
- 獨家》前副總統隨扈 赴中經商變共諜
- 白沙屯昏迷警好轉了！廟方：媽祖割金身救人現神蹟
- 否認關說中油人事 網友批林岱樺：睜眼說瞎樺
- 呂秀蓮隨扈被吸收當共諜 府：對於現任維安人員有信心
- 前隨扈成共諜 國防部：無現役人員
- 「賣大梨救小校」大學小學共創梨經濟
- 無能食藥署？ 立委批、教育部不甩
- 小王爺走了! 66歲陳麗麗腦溢血病逝
- 馬英九被幕僚扯後腿？ 邱毅教他訴訟策略...
- 這部神片超慘！記者會空無一人 男星傻眼了...
- 經典賽》美國8下雙轟大逆轉 複賽旗開得勝（影音）
- 印地安泉網賽》費納對決！ 費德爾直落二退納達爾晉8強
- 馬英九以吳敦義為標竿？吳自爆是馬父親說的…
- 計工社區拚觀光 有請濟公幫吸客
- 華南雲系通過 吳德榮：北部天氣明午好轉
- 前副總統隨扈 赴中經商變共諜
- 《直播瘋特企2》 手機直播App崛起 6大平台生死戰
- 後龍修繕好望角剷古碑 民團槓公所
- 中研院院士轉中國籍 廖俊智︰資格不影響
- 一例一休 林明溱怨揹黑鍋 害老闆晚上睡不著
- 大學申請第一階段 蘭女林幸蓁上了6校音樂系
- 台東酒駕累犯 罰洗遺體冰櫃學尊重生命
- 20年前頒獎典禮上的一句話 謝霆鋒陳奕迅變麻吉
- 德財政部發現可疑包裹 警：內含爆裂物
- 高公局「假傳聖旨」調閱ETC 法官怒指侵害民眾隱私
- 川普內閣 再增一名高盛幫
- Fed未加快升息步伐 新台幣開盤狂飆逾2角
- 一屍兩命！19歲懷孕少女夢想當模特兒 鐵軌旁拍照慘遭火車撞死
- 宜鼎去年每股盈餘7.06元 居模組廠每股盈餘之冠
- 問題乳瑪琳 全國47校中鏢
- 3人大三元上雙 大帝哈登魏少寫新頁
- 花女畢業美展 詮釋「請勿觸摸」
- 中國祭出「零出團」 南韓預估減少600萬中客
- 工業局「喬」不成 六輕四期擴廠3案合併重辦環評
- 鯤喜灣文化季 特色風味餐開訂囉
- 印度又傳性侵殺人 英國正妹派對後被棄屍海灘
- 邁向低碳城市 市南陽光電城獲APEC金質獎
- SpeXial風田慘遭鹹豬手 褲檔失守冒出白白的…
- 司改會議》第五組今2度開會 擬談這5個議題
- 科技業大利多 官方將砸錢開發AI、擴充3大科學園區
標題：反司法濫權行動聯盟成立 彭百顯、蔡仁堅坦言對司改沒信心
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email