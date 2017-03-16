反司法濫權行動聯盟成立 彭百顯、蔡仁堅坦言對司改沒信心

2017-03-16 12:47

〔記者鄭鴻達／台北報導〕曾遭捲入龍潭購地案、聯電案、台南運河整治案及廉政建設行動專案等的前行政官員、地方首長，組成「反司法濫權行動聯盟」，以自身案例呼籲政府正視檢察官濫權問題，其中新竹市前市長蔡仁堅、南投縣前縣長彭百顯，更坦言因自身經歷，仍對司法改革、轉型正義不具信心。

律師黃帝穎表示，馬英九之所以會被起訴，就是因前檢察總長黃世銘涉及違反偵查不公開的洩密，最後竟能順利退休、月領17.6萬元，宣示為政治服務可獲善終，呼籲政府建立檢察官淘汰機制，對黃世銘等指標性案例檢討，並推動修正《法官法》，檢討檢察官制度。

台南市前市長張燦鍙指出，他的台南運河整治案、既成道路土地徵收案中都被判無罪定讞，但其中兩名汙點證人被檢察官誘導做偽證，最後沒被追究責任，對於違反偵查不公開問題，光運河案尚未起訴前，就已被媒體報導36次。

教授彭光輝表示，交通部前部長、妻子郭瑤琪當年被控收受茶葉罐中的美元而被起訴，他們先不知所以然地被搜索兩次，且偵訊過程中被洩漏消息給媒體，檢察官更銷毀南仁湖集團負責人李清波的兒子李宗賢第一次筆錄，讓證詞前後不一，違背無罪推定等多項原則。

科學工業園區管理局前局長李界木指出，他被捲入龍潭購地案並服刑兩年，就是因檢方不當羈押取供、違反無罪推定、草率辦案及羅織罪名，特偵組除隨時監聽並指揮辦案，還洩漏案情給媒體，且至今未歸還他多數的扣押物，偵辦此案的五名法官也與郭瑤琪案法官相同，都是政治打手。

國防部前部長蔡明憲控訴馬英九利用司法做政治鬥爭，表示馬當年實施「廉政建設行動專案」，宣示「先毋縱，後毋枉」，大規模搜查所有扁政府時期晉升的將領涉嫌買官、賣官，最後皆查無不法，許多將官因不甘名譽受損提早退伍，「這不是政治清算，什麼才是政治清算？」

彭百顯坦言，之所以對轉型正義「不具信心」，是因其被捲入的九二一重建工程弊案，檢調竟以一紙公文羅織罪名，更欠缺專業，以偏見誤解來起訴，還官官相護、做不實指控，只為不被追究關說責任。

蔡仁堅表示，基於他於聯電案經驗及對政治的觀察，他對政府目前推動的司改「不具信心」，要改革司法體系很難，領導者要有很大魄力及高瞻遠矚。蔡仁堅回憶，當年他被起訴時新聞刊頭板，一審判無罪卻僅刊在地方版，儘管如此，最後也已達成政治目的。