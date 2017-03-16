台東關山農會選舉 3理事涉賄 檢警搜索調查

2017-03-16 12:27

〔記者陳賢義／台東報導〕台東關山農會選舉傳陳姓及2王姓理事行受賄，台東地檢署昨偕同台東調查站、東部地區機動工作站兵分5路搜索，帶回3名涉嫌理事及4名證人，經漏夜偵訊，今日凌晨認為陳嫌有勾串共犯及證人之虞，當庭逮捕並向台東地方法院聲請羈押，台東地院認為陳雖然犯嫌重大，但無羈押必要，諭令5萬元具保；另2王嫌涉受賄，各以8萬元交保，全案擴大偵辦中。

東檢表示，陳嫌為支持某候聘總幹事順利受聘，夥同相關共犯於本月初，邀集甫當選的2名王姓理事前往花蓮玉理安通溫泉1家民宿和富里鄉1間KTV，招待住宿及交付不當利益，藉此鞏固投票意向。東檢強調，金錢與暴利介入農漁會選舉，不僅破壞選舉的公平性，助長惡質的不良風氣，更侵害其他候聘人、候選人、農漁會及農漁民的權利；基層農會

選舉雖已結束，但3月18日將舉行基層漁會代表選舉，該署將結合警、調全力查察賄選。