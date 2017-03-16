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「很舒服的」 爆乳按摩師挑逗嫖客...這下GG了

2017-03-16  12:25

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市警方昨（15日）喬裝成嫖客到一間標榜指、油壓按摩，私下暗藏春色的美學館消費，一名爆乳女按摩師對警員喬裝的身分信以為真，按摩時告知有好康的「半套」排毒服務，還在員警耳邊細語挑逗，說「很舒服的，這次讓我做...下次可以再來」，未料警員慾火未開，反「淡定」掏出證件逮人，全案訊後依妨害風化送辦。

警方15日喬裝成嫖客查緝市區一間情色美學館，受到櫃檯一名51歲陳姓男子熱情接待，安排至2樓包廂內，稱消費90分鐘收1200元，是按照排班順序安排小姐。

數分鐘後，35歲爆乳女按摩師進入包廂，先細心按摩警員肩膀與背部，期間和警員閒聊，不斷詢問對方「我這樣按會不會痛？舒服嗎？」警員則回「有妳按的比較好」。

女按摩師發現警員很健談，見獵心喜，便小聲詢問「前面要不要？」（做手勢打手槍），只要加5百元，隨後又在警員身邊挑逗，低語說「很舒服的」，未料警員卻表明身分，亮牌逮人，把女按摩師嚇壞了，直說「哥哥我是開玩笑的，我下次不敢了」。

面對警方訊問，負責人陳男否認美學館暗藏春色，強調是小姐個人行為，他供稱，店內消費方式是90分鐘1200元，小姐可分到700元，公司抽成500元。女按摩師也否認從事性交易，強調美學館是「純按摩」，但警方憑現場蒐證，將兩人法辦。＃

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  • 爆乳女按摩師對警員喬裝的客人告知有好康的「半套」排毒服務。（記者王駿杰翻攝）

    爆乳女按摩師對警員喬裝的客人告知有好康的「半套」排毒服務。（記者王駿杰翻攝）

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