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老婦迷路獨走5公里 警助平安返家

2017-03-16  12:29

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市黃姓老婦15日下午外出散步，卻迷路走了5公里，直走到體力透支，只好坐在楊梅區老莊路旁休息，還好楊梅警方巡邏發現，依照她身上配戴的防走失手鍊，緊急通知家人前來帶她返家。

81歲的黃姓老婦罹患阿茲海默症，15日下午4點多，她趁著家人不注意，溜出散步卻迷了路，胡亂走了5公里，直走到老莊路，才體力不支坐在路旁休息。

楊梅警分局楊梅派出所警員陳柏辰巡邏經過，趨前關心，黃姓老婦卻說不清楚，陳柏辰先查看老婦配戴有防走失手鍊，再帶她返回派出所透過戶役政系統確認身分後，趕忙通知老婦的家人前來帶她返家。

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  • 警方協助黃姓老婦（左）平安返家。（記者周敏鴻翻攝）

    警方協助黃姓老婦（左）平安返家。（記者周敏鴻翻攝）

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