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無名火反救全家？小火讓屋主留出逃生通道。

2017-03-16  12:22

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋一處2樓公寓今天上午竄出火苗，消防單位到場撲滅火勢，清查發現起火處沒有火源，懷疑菸蒂等外來火源釀禍；但這場小火警，也燒出屋主將雜物堆置屋內，火災時不易逃生的問題，讓屋主直呼要把阻礙逃生的雜物都搬離。

新北市消防局溪崑消防分隊今天上午10點許獲報，板橋篤行路一處2樓公寓失火，消防單位到場，發現2樓陽台燒毀約1坪，與屋主確認後，發現陽台沒有電線等火源，懷疑是遭丟入的菸釀災。

消防帶隊官勘查起火的陽台，發現堆置腳踏車、掛曬的衣物等大批雜物，恐於災害發生時影響逃生，消防員告誡屋主要預留逃生通道後，屋主也認同，表示會趁清理火場時，丟棄雜物，還驚呼這場小火提醒他們，讓他們得以逃過一劫。

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  • 新北市板橋一處民宅陽台今失火，消防員告誡屋主預留逃生通道，屋主也說小火提醒家人要淨空陽台，彷彿提醒他們免受火劫。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市板橋一處民宅陽台今失火，消防員告誡屋主預留逃生通道，屋主也說小火提醒家人要淨空陽台，彷彿提醒他們免受火劫。（記者吳仁捷翻攝）

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