木雕工廠遭竊損失逾600萬 業者懸賞緝凶

2017-03-16 12:22

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉知名山水畫雕刻師賴誌昇，他的雕刻工廠在15日凌晨遭竊，損失清明上河圖、高山風景圖、觀音百態圖等30多件成品、半成品，估計損失超過600萬元；由於不少作品都是企業老闆等訂製，若無法及時尋回，更對顧客無法交代，業者懸賞10萬元，盼大家協助。警方表示，已受理積極偵辦。

46歲的賴誌昇投入木雕近30年，他沒有拜師，憑著自學苦練，練就出自身獨特技巧，尤以工筆畫、潑墨畫雕刻為擅長，獲不少企業頭家、科技廠老闆喜愛，海基會、海協會等單位，也曾接洽有意收藏他的作品。他近年來，則多在中國教授木雕技藝。

不料，他位於三義火車站後方的工廠，昨天遭竊，經他清查，發現有30多件成品、半成品不翼而飛，包括去年底完成的清明上河圖、高山風景圖、觀音百態圖作品，損失金額超過600萬元。

賴誌昇說，被偷木雕作品中，約有20件為顧客訂製，連三義名雕刻師高文慶、曾國燦委託他雕刻的山水畫，也一併遭竊，更讓他對高、曾2人及顧客難以交代。

工廠內的監視錄影器，也將歹徒行竊過程錄下，畫面顯示，15日凌晨0點45分左右，有4名頭戴棒球帽、手套的男子，駕駛偷竊來的中華得利卡貨車及黑色馬自達轎車，前往偷竊，4人熟門熟路，於20分鐘內，迅速將30多件木雕搬運上車，並從後面山路逃逸無蹤，偷竊速度快得讓業者瞠目結舌。