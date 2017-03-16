工人從7樓摔落亡 建商 承包商3人全被起訴

2017-03-16 12:33

〔記者林嘉東／基隆報導〕陳姓清潔工去年4月間，在基隆市七堵區一處住宅工地7樓作業時，不慎從7樓電梯井墜落1樓身亡。基隆地檢署認定，良友營造商未施做護欄或安全網，造成陳男摔死，依業務過失致死罪起訴陳等3名負責人。

63歲的陳男與小他20歲的越南籍配偶育有1子，就讀國中二年級；陳男靠打零工賺錢，是家中的主要經濟來源，陳妻則擔任油漆工貼補家用。

起訴書指出，楷明建設在基隆市七堵區長安街闢建一棟住宅，交由良友營造公司承攬，良友將其中模板工程發包給鴻御公司施做。

陳姓、吳姓與林姓等2公司實際負責人，應在高度2公尺以上的開口部分作業場所，設置護欄、護蓋或安全網等防護設施。

唯該工地並未依規定施做護欄、安全網，導致陳姓工人於去年4月間在7樓清潔整理時，不慎從高約21公尺的7樓電梯井摔落地面，當場死亡。

基隆地檢署認定陳姓、吳姓與林姓等3人涉犯業務過失致死罪，今天將3人起訴。