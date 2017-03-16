江宜樺手機被偷？中國籍女子順手牽羊

2017-03-16 12:18

〔記者吳仁捷／新北報導〕江宜樺手機被偷？

中國籍女子王燁到便當店消費，發現桌上有一支手機，店員又沒在桌前，王女摸走手機，在店門口試用、張望後，騎機車逃離；警方獲報，赫見62歲女失主名字江宜樺與前行政院長同名，循線通知王女到案，歸還女江宜樺手機。

海山警分局海山所1日獲報，62歲女子江宜樺手機被偷，指稱是被戴安全帽的女子偷走，警方過濾監視器，發現女竊嫌拿走手機後，還試用了快30秒，見沒人要向她拿回手機，她將手機放入袋內，騎機車離去。

江宜樺從店後走出來，都找不到手機，撥打後發現關機，調監視器才知被偷走，她告知警方，花了7000元買了那支華碩手機；警方過濾監視器，發現王女涉案，從車號找出她的地址、電話，但都無法聯繫上，直到今日她才到案說明。

王女辯稱，她以為手機沒人的才拿走，也拿出手機歸還對方，警方依竊盜罪嫌，將王女送辦。