| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

江宜樺手機被偷？中國籍女子順手牽羊

2017-03-16  12:18

〔記者吳仁捷／新北報導〕江宜樺手機被偷？

中國籍女子王燁到便當店消費，發現桌上有一支手機，店員又沒在桌前，王女摸走手機，在店門口試用、張望後，騎機車逃離；警方獲報，赫見62歲女失主名字江宜樺與前行政院長同名，循線通知王女到案，歸還女江宜樺手機。

海山警分局海山所1日獲報，62歲女子江宜樺手機被偷，指稱是被戴安全帽的女子偷走，警方過濾監視器，發現女竊嫌拿走手機後，還試用了快30秒，見沒人要向她拿回手機，她將手機放入袋內，騎機車離去。

江宜樺從店後走出來，都找不到手機，撥打後發現關機，調監視器才知被偷走，她告知警方，花了7000元買了那支華碩手機；警方過濾監視器，發現王女涉案，從車號找出她的地址、電話，但都無法聯繫上，直到今日她才到案說明。

王女辯稱，她以為手機沒人的才拿走，也拿出手機歸還對方，警方依竊盜罪嫌，將王女送辦。

廣告
  • 中國籍女子王燁，偷走女江宜樺的手機。（記者吳仁捷翻攝）

    中國籍女子王燁，偷走女江宜樺的手機。（記者吳仁捷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 手機 江宜樺 竊盜
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧西打醬燒肉
好營養✧地瓜麵疙瘩
電鍋菜✧黃金蒸鮮蝦
綿密紅豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：江宜樺手機被偷？中國籍女子順手牽羊


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月16日‧星期四‧丁酉年二月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.