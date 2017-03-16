古玩店遭竊古董寶石2350萬元 警逮2嫌全追回
2017-03-16 12:08
〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市中華二路某知名古玩店本月4日清晨遭竊，損失大批有「石帝」美譽的壽山田黃石、寶石戒指、名牌手錶及金飾等財物近50件，總金額達2350 萬元，警方前天逮獲張、黃2嫌，並追回遭竊贓物，警方表示，張嫌開著200多萬元全額貸BMW車代步，疑因車貸壓力及缺錢買毒，夥同黃嫌借騎朋友機車犯案。
警方調查，遭竊的珍貴古董玉石、寶石戒指，都是古玩店30歲陳姓被害人的父親遺留下來，陳父2年多前往生，生前從事古董收藏、買賣，事業有成，擁有的古董、土地身價上億元，被害人繼承大批古董玉石，近日整理後有意拍賣，沒想到卻遭竊。
警方說，張嫌（46歲）、黃嫌（47歲）也從事古玉拍賣，黃嫌透過友人得知陳姓被害人的古玩店內有珍貴的古董玉石，由黃嫌提議前往古玩店行竊，竊嫌先向胡姓友人借來機車，再騎機車前往行竊。
警方表示，2嫌先從被害人古董店隔壁的空屋進入，再從空屋頂樓攀爬到骨董店，並侵入被害人3樓房間偷竊，行竊當時被害人母親在房內睡覺，被害人並不在家。
本月5日被害人發現遭竊報案，警方調閱上百支監視器，發現2嫌從黃嫌鳳山區五甲住處共騎借來的機車，到古玩店前500公尺再徒步前往行竊，警方查出2嫌身分，前天到苓雅區及鳳山區拘提張、黃2嫌，並在2嫌住處起出贓物及作案手套、頭套及海洛因毒品。張、黃說偷得贓物平分後，還來不及變賣就被逮。
陳姓被害人告訴警方，近50件遭竊的財物中，包括有「石帝」美譽的壽山田黃石11件，以每克田黃石市價1萬2000多元計算，價值約1600萬，另外還有一顆百萬元的台灣藍寶石等寶石戒指10枚、黃金飾品、勞力士等名牌手錶，總金額達2350 萬元。
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