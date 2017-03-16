更一審判10年半 葉世文律師：不排除上訴
2017-03-16 12:20
〔記者楊國文／台北報導〕前營建署長、桃園縣副縣長葉世文被控在合宜住宅興建案，收受遠雄企業負責人趙藤雄2千萬元賄款，除林口A7案收賄被判7年定讞，高院更一審今再就八德合宜宅部分判葉7年6月、財產來源不明罪部分則判他3年，葉的律師謝啓明聆判後表示，就葉世文被判有罪部份，不排除上訴三審。
高院更一審今將葉世文在八德合宜宅、財產來源不明罪部分均判刑外，還將八德案扣案的1600萬沒收，也將葉世文拒絕說明未扣案的不明財產3317萬多元，視為財產來源不明罪的犯罪所得，而予沒收，只有新竹眷改案部份維持一審判無罪的結果。
對此，葉的律師謝啓明指出，葉世文目前在服刑中，無法立即連繫上，先將判決結果告知葉的家人，將再安排和葉的律見討論。
謝啓明表示，律師團主張葉在新竹眷改案是無罪，八德合宜宅案、財產來源不明罪部份應給予減刑，因還未看到完整的判決理由，無法評論更一審判決結果，不過，就葉世文被判有罪部份，不排除上訴最高法院。
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