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偷車賊用剪刀犯案 被逮稱是為了朋友

2017-03-16  12:03

〔記者許展溢／苗栗報導〕竹南鎮上月連續2天有2輛小貨車遭竊，嫌犯都是用剪刀犯案，警方獲報調查，發現是一名汽車慣竊的20歲余姓男子，員警循線逮人，余男辯稱，是為了幫朋友搬家，才會偷車。

警方指出，調閱各大路口監視器畫面，發現偷2輛小貨車的賊，特徵一模一樣，為同一人連續犯案。

警方隨即循線逮人，余男被員警一眼認出就是偷車賊，調查更發現余男第1天偷的其中1輛，竟還是前老闆的小貨車。隔天下午再度偷走另1輛曾經也失竊的小貨車。

警方說，余男被逮後稱2次犯案都是為了幫朋友搬家，是情義相挺，才會持剪刀去偷開小貨車，訊後直接將他依竊盜罪移送苗栗地檢署偵辦。

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  • 余男辯稱偷車是為了幫朋友搬家。（記者許展溢翻攝）

    余男辯稱偷車是為了幫朋友搬家。（記者許展溢翻攝）

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