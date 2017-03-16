麻糬吃太快 8旬老翁卡住氣管喪命

2017-03-16 11:47

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名陳姓老翁昨日上午10時許，在客廳食用麻糬，疑似因為吃得太急，卡住氣管，家中看護立刻通知老翁的女兒，並撥打119求援，經救護人員現場指導救援，仍無法排出麻糬，即刻送至八堵礦工醫院，但到院搶救無效身亡。

檢警到場相驗時發現，客廳上擺著一盒剩不到幾個麻糬，推測87歲的陳姓老翁持用麻糬時太急，咀嚼不足才會發生憾事。

看護向警方表示，聽到陳翁發出咳嗽聲，衝上前遞水、並拍打陳男的背，後來發現陳男臉色蒼白，趕緊播電話給老翁的女兒，並打119求援，初步使用哈姆立克法搶救卻沒辦法排出異物。