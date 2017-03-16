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被同袍罵「髒、廢物」 海軍士兵理論又被同袍掌摑

2017-03-16  11:39

〔記者林嘉東／基隆報導〕海軍131艦隊支援隊一兵毛姓士兵與戴姓同袍上課時，見坐在前面的戴男有頭皮屑，竟罵：「前面坐一個廢物，好髒好噁心！」戴下課後找他理論還被毛狠K一頓。基隆地檢署依公然侮辱與傷害罪嫌起訴毛。

起訴書指出，25歲的毛姓士兵是海軍131艦隊支援隊資訊一兵，毛去年8月間，與也是一兵的戴姓士兵，一起在威海營區中正堂上威力戰力課程。

坐在戴後面的毛，當著同袍的面前，大罵：「我前面怎麼坐一個廢物，你看他旁邊都是頭皮屑，好髒好噁心！」

戴不滿遭羞辱，下課後找毛理論，未料反遭毛搧打左臉一巴掌，戴因此報警提告。

基隆地檢署認定毛罵戴「廢物」等語，有羞辱戴的意思，且有彭、曾2士兵作證，因此依公然侮辱罪與傷害罪嫌起訴他。

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  • 海軍士兵為了頭皮屑被同袍罵，還被掌摑。（記者林嘉東攝）

    海軍士兵為了頭皮屑被同袍罵，還被掌摑。（記者林嘉東攝）

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相關關鍵字： 傷害 公然侮辱 廢物 羞辱
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