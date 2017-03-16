高雄驚傳兇殺案 工人被開山刀砍斷手身亡

高雄仁武區今早發生兇殺案，52歲王姓男子疑遭同事持開山刀猛砍，送醫後宣告不治。照片與本新聞無關。（資料照，記者朱則瑋攝）

2017-03-16 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕高雄仁武區今早發生兇殺案，52歲王姓男子疑遭同事持開山刀猛砍，左手臂在抵抗過程遭砍斷，送醫後仍宣告不治。

高雄仁武區一家工廠發生兇殺案，王姓男子今早進到工廠就被埋伏的兇嫌持開山刀猛砍，期間王男全身被砍多刀，左手臂更在抵抗時被砍斷，經送醫治療後仍宣告身亡，目前警方正全力追緝兇嫌。

警方表示，鎖定的兇嫌男子於去年7月到職該工廠，但屢因工作關係與擔任幹部的王男口角，昨天2人再爆口角，兇嫌今早8點多在工廠外埋伏，等到王男現身後就衝入砍人，王男最後也因失血過多不治。