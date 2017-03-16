原訂今日宣判 遠雄違反環評案再開辯論

遠雄集團大巨蛋案違反環評。（資料照，記者鍾泓良攝）

2017-03-16 11:43

〔記者黃欣柏／台北報導〕遠雄集團大巨蛋案因違反環評，前年遭台北市政府依法處以150萬元罰鍰，事後遠雄集團對北市府環保局提起行政訴訟，全案原訂今日上午11點宣判，但因有部分事實待釐清，台北高等行政法院今裁定再開辯論，再行準備程序。

據悉，因松山菸廠煙囪古蹟的傾斜狀況超過標準，北市府認定有安全疑慮，認為遠雄違反當初的環評承諾，因此才依《環評法》向遠雄裁罰150萬元，並要求遠雄盡速提出緊急改善計畫送市府審議。