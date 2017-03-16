南檢拘留通緝犯 以眼鏡架刺胸自殘幸無大礙

2017-03-16 11:27

〔記者王俊忠／台南報導〕因毒品案被通緝送勒戒的陳姓男子，今天凌晨二點許在台南地檢署拘留所以眼鏡架刺左胸自殘，法警發現緊急將他送到成大醫院治療，經醫師檢查認定傷勢無大礙，檢方已將他解送台南看守所收容勒戒。

南檢表示，南市警四分局今天凌晨將五十歲的陳男移送南檢歸案，檢方訊後將陳男收容在拘留所，準備送到台南看守所勒戒，當時南檢拘留所還有其他幾名人犯。

據了解，法警要將人犯送看守所時，戴眼鏡的陳男突然摘下眼鏡，把鏡架末端的塑膠套拔開，用鏡架刺入自己左胸流血，法警見狀立即把陳男送往成大醫院急救。

陳男被送到醫院後，自己把插入左胸的鏡架抽出來，醫師檢查傷勢並無大礙，在傷口處塗藥處理後，由法警將陳男送到台南看守所。南檢表示，因陳男有自殘傾向，已請看守所加強注意。

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